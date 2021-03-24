參加廣東團確實大開眼界，增長很多新知。 然而，最大收獲卻在溫故知新——說是擔任隨團指導老師，但是我本人的受益可能最大。

《六祖壇經》是高中國文老師推介我們看的，當時看了就過去了（顯然毫無佛性可言），後來再看，也只記得六祖惠能（大家幾乎都會背的）那個偈：

菩提本無樹，明鏡亦非台；

本來無一物，何處惹塵埃？

■六祖惠能的啟發

可是這次到了現場，感覺卻大不一樣。 先是遊覽車下了高速公路後，顛顛簸簸的到了曹溪，一路上完全沒有觀光勝地的樣子，停車場甚至處處積水。四處張望一下，如果去掉那些近年修建的仿古建築物，南華禪寺（六祖壇經裡的寶林寺）就是民國時重修以後的模樣，那麼，六祖惠能一千兩百多年前來到此地，想必更加原始。

然後我頓有所悟：惠能當年能夠隻身前往（今湖北省黃梅縣），實在不是一樁容易的事情——今天搭火車的距離是一千公里左右，那個年代步行翻山越嶺，可能一個月都到不了。可是一個砍柴維持家計的年輕人，卻憑著一股學佛的願心去到黃梅。

然後是五祖弘忍對他說：「你一個獦獠也想學佛？」（獦獠原意是對嶺南未開化民族的稱呼），惠能回答：「人雖有南北之分，佛性可沒有南北之分！」那幾乎是頂嘴的態度，可是道理沒錯，弘忍一時語塞，就叫他去後院破柴踏碓（用腳踏器具舂米），而惠能也甘願做此粗工而非學佛，一做就是八個月。之後就是神秀、惠能先後做偈，五祖將衣缽傳給惠能（自此成為六祖）的故事。

當天午餐桌上，我跟同桌同學說：「六祖惠能的故事給我們的啟發是，年輕人發願的力量無與倫比，那怕一個『獦獠』也能成為禪宗六祖，那我們生在台灣，各位又都是大學生，豈可低估自己？」

■行前先做好功課

之後，我們又到了黃花岡烈士陵園和中山故居，同樣的感悟再度出現，於是在遊覽車上跟同學說：「孫中山先生和先烈完成的偉大功業，再次證明，年輕人只要肯發願，你的視野有多高，心胸有多寬，你的世界就有多大。」

這一趟廣東行的溫故知新經驗，給我的啟示是，出去旅遊不要只是走馬看花，行前做點功課，就能在現場進入歷史（或地理、 人文、甚至科技）情境，那種獲益會長留在腦中，而不是像聽導遊說的那種片段知識，下車就忘了。

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供