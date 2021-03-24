一直很想把我和孫先生的故事記錄下來，但由於文筆不太好（主要是懶）就放棄這個念頭了。直到昨晚孫先生叫我試著寫一下，好啦我最聽你話了。

#只是因為在人群中多看了你一眼

「你好，請問我可以要你的line嗎？」

「啊….哦….可以」

回到2016年3月5日，我們的第一次對話，來台灣半個月了，那天剛好跟舍友出去奇美博物館，你問我要line前我們對視了幾眼，我總覺得你像某個人（這個原因好像很爛但是事實），你也很好奇那個女生幹嘛看我然後你又看過來，後來我離開了舍友一個人在逛著，你也被朋友鼓勵然後過來搭訕我。突然你走到我身邊問我要line，那時我真的被嚇到不知怎麼辦，就想說先給吧反正回去也可以刪掉或者不聊啊哈哈。其實我的line是在去奇美的前一天才下載的，還不知道怎麼加人，就把手機給你，然後你輸入ID，加完就走了。後來我就立刻回到舍友隊列了。

然後回到宿舍就開始了漫長的聊天之路，開始我說我是大陸人你還不相信，後來每天晚上聊到兩三點都不想睡，我也不知道為什麼那麼多話聊，可能開始是因為好奇吧，我總說你這個奇怪的台灣人，你也說我是奇怪的大陸人。我說我是廣東的，剛好你喜歡粵語，你的偶像是陳奕迅，你還會唱很多他的粵語歌，然後還傳語音唱給我聽，我聽到覺得好笑又好聽。其實很多字都發音蠻標準的，自稱粵語小天才的你哈哈。現在想想，這其實也是一種緣分。

就這樣聊了一個禮拜，到周末我們第一次約會，在你學校的城市，高雄，那時我很害羞，不敢看你，只會傻笑，路上下著雨，然後我們穿著雨衣騎著車，去了駁二，經過愛河，去了西子灣，一路上有說有笑，我教你粵語你教我台語……

#十年之前／我不認識你／你不屬於我

3月16日，我們在一起了。你不是一個主動的人，感覺告白也是被我逼出來的哈哈，雖然我也是第一次那麼主動，你說你考慮很多，你擔心分開會比沒有在一起更難過……但是我們還是選擇了在一起，那時候是覺得，不會遺憾就ok了……

因為你是學校球隊的，所以每天晚上都要練球，至少12點才有空理我，而我作為交換生，選的課程都相對輕鬆，上課時間少之又少，所以整天都在等你回我，你打完球吃完東西洗好澡，我們就開始講電話，那時候真的覺得，12點過後是我一天之中最幸福的時刻了，你也很辛苦，打球打到那麼累還陪我聊到很晚，然後第二天還要早早爬起來上課……

就這樣，每天聊電話，一個禮拜見面一次，有時候還會因為你要回家或者我要跟同學去玩不能見面而難過。記得有一個禮拜，你跟我說要回家我很失落。然後第二天你來了台南還突然出現在我面前，我那時真感動到了（內心在想早知道今天化個妝哈哈哈），覺得擁有你真好。

#我來到你的城市

在離開之前，我去了你的家——彰化，我說我們那邊很少會去男/女朋友家裡誒，要去的話一般都是快要談婚論嫁的時候了。你說你們的都會帶去認識一下，就當個朋友而已，叫我不要緊張，但我還是沒有勇氣，然後我們就在彰化一日遊。去了鹿港，去了你的國中（還是國小忘了哈哈），還去你小時候經常吃冰的地方吃冰，感受你成長中經歷的一切……

在我準備走的時候你突然說要載我回家，到了停車場我才知道，然後超緊張的，見到了你的媽媽，那時候你媽媽也被嚇到吧哈哈，因為她本來也不知道我的存在。然後你開始介紹我，一個準備要回去的大陸人。走之前你媽媽還叫我有空常來玩，然而我第二天就要飛了……後來你說帶我見家人也算是你的一個心願，好吧，雖然狼狽了點QQ

#難離難捨 想抱緊些

終於要走了，那天我們一起吃飯，穿了你喜歡的球衣，讓朋友幫我們拍了幾百張照片，應該是我們拍照最多的一次了，吃飯的時候還有說有笑，你送了我生日禮物，你親手做的一本我們的相冊，還寫了很多字。我那時不敢看說要下機再看，其實我是怕我忍不住。最後快要登機了，我不爭氣的先掉眼淚，然後你看到我，也忍不住了，後來互相擁抱在機場哭成狗，還記得進去登機一步一回頭的感傷……

#原來這裡沒有你／原來世界沒有那麼美

剛回來的兩個月很難過，而且你要去醫院實習還要通勤所以每天都很忙，我也要上課，要實訓準備畢業的事情，我們沒有以前那麼多時間了。但依然還是每天都聯繫著，有時候忙到只有一句早安晚安，幾天才視訊一次，不知未來也不知結局，但是，一年就這麼過來了，想過分開想過放棄，但彼此都沒有做到……

#可再次遇到你的瞬間／打回原形

今年五月，我答應了朋友去台灣帶她玩。終於要見面了，去之前期待了一個月，但是因為要陪朋友玩，只有留三天時間給你，然後你盡量抽時間來跟我們一起，剛落地高雄那天你上完課就來見我，久別重逢的恨不得把你抱緊不放開，但是朋友在就按捺住了，你也是第一次見我朋友所以有點害羞，我們就只好壓抑著激動的心情一起逛街，吃飯。

你還摸著我的手說，這是真實的你嗎？好像在做夢。其實我也不知道會有這天，我也覺得好像假的一樣。但是你說，能看到我就滿足了。能看到我的機會你都在努力把握，就算是我在墾丁回來就轉車去台北的一點點時間，又或者是我跟朋友在台中停下來了，你都想要趕過來見我，哪怕只有見一面就要走你也不想錯過。那時我真的感受到你的用心……

終於到只屬於我們的三天了，儘管之前說好要一起去很多地方，但是真的來了的時候才覺得在一起就好了，做什麼都沒關係，你還問我有沒有想去哪，我說在這裡就好了，跟你在一起就好了。然後你剛好有比賽，帶我去看，看完後才知道，你之前摔車腳上的傷還沒痊癒，為了讓我看你打球，才忍痛下場打那麼久，看著你走路一瘸一拐，回家還用冰敷的時候，我真的好心痛哦……

有見面的興奮就會有離別的感傷，我真的很討厭離別，我甚至不想你送我去機場讓我一個人忙到忘記要離開，但是你沒有，無論是去年還是這次，你都希望能看多我一眼，又一次，台灣海峽的水，我的淚……

#不過我肯等／等一生都等

開始的時候沒想到會有今天，沒想過能堅持那麼久，以為異地後就會慢慢變淡，慢慢沒有感覺直到放下。以前我們不敢討論未來，不敢想像以後，不敢叫你等我，即使還愛著也可以說出如果你遇到好的就要把握不要錯過，我沒關係的……

但是我們越瞭解對方就越是深愛對方，我們在一起時間越長就會越想念對方……現在我們已經慢慢開始討論未來，討論我們以後的家，我們要養一隻柴犬一隻貓咪，討論要養幾個孩子，討論孩子的名字，討論孩子是要在台灣還是在大陸……

你說你以後會來找我的，我也說我會想辦法再過去的，一切感覺都那麼艱難，而又那麼美好……

故事太長，還有很多事情來不及一一訴說，謝謝你看到這裡。我沒有華麗的語言，也沒有生動的例子，但這就是我們平淡的愛情，真實的你我……

祝福所有異地戀都能修成正果，其實距離並沒那麼可怕，畢竟對我們而言，有下一次相聚期待就有堅持下去的動力了。感恩❤

（江小姐/廣東財經大學學生）

來文來源：兩岸青年公眾號