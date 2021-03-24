立法院環衛委員會朝野政黨連日來為了「疫苗採購調閱小組」爭執不休，衛福部長陳時中說，「疫苗採購有保密協定，……除了滿足好奇心之外，對防疫有什麼幫助？」並稱「沒有必要特別成立調閱專案小組，雖立院有調閱權，就算通過決議，我們也不希望成真」。

陳時中這番說詞難以說服社會大眾，首先這段時間台灣購買疫苗鬧得沸沸揚揚，遊走在德國BNT原廠、總代理上海復星、代理商東洋、雅各臣之間各顯神通的掮客不知凡幾，如果連前行政院長林全都擋不住這些惡勢力，請問陳部長您罩得住嗎？

國民黨團總召費鴻泰指出，當初東洋是以成本31元賣給衛福部38元含冷鏈，結果媒體披露有一個民進黨「吳姓立委」介入，一劑變成要賣45元還不含冷鏈。還惹得「吳姓立委」氣噗噗喊告。現在這些不可告人的黑資料，卻成為陳時中口中所謂的「機密」，而所謂的保密協定，會不會變成特定人士的保護傘呢？

不只是在野黨「好奇」，普通老百姓看到這群掮客與政客黑影幢幢權錢交易，恐怕更多是憤怒，連執政黨的民進黨立委高嘉瑜都呼籲「衛福部部長陳時中應開誠布公，將不便公開資料的難處向在野黨們好好說清楚」。這話又豈是陳時中輕蔑在野黨的「好奇」之說而已。

陳時中可能被選舉沖昏頭，竟說「雖立院有調閱權，就算通過決議，我們也不希望成真」，立法院在現行憲政體制下可以修憲、可以監督國防機密，是中華民國最高民意機關，疫苗採購只准掮客奔走，不准立委監督？防疫指揮官好大官威，搞得神秘兮兮，還很傲慢！