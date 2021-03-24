正當藻礁公投如火如荼的進行時，究竟台灣是否要重啟核四？還是針對台灣的能源政策重新進行思辨？已成為近期藍綠兩政黨爭論不休的能源話題。本文深知，良好的能源政策，不但能夠兼顧環保與經濟發展，更能庇佑後代，給予台灣一個永續發展的機會。

我們必須這麼說，任何一個能源政策絕非完美，基於政策必須有所取捨，也同時必須兼顧經濟與環境的發展。以台灣的環境來說，尤其我國高度仰賴高科技產業，缺電成為台灣不能再度發生的事。放眼望去，無論是水力發電、太陽能發電、火力發電還是地熱發電，對於台灣的正面效益均遠低於核能電廠。

客觀來說，核能電廠應發電效益高於上述的能源形式，加上成本較為低廉，對於台灣的空氣、水源的破壞較小，適合成為台灣發展能源的路徑之一，但許多反核人士或環保人士，總是認為核電廠有核安疑慮，更認為台灣沒有空間處理核廢料的問題。

假若在不明就裡的情形下妖魔化核能，正是讓台灣在能源政策中走上一條不歸路的元凶。現今社會對核能議題存在的疑慮，基本原因為：不了解、錯誤資訊、極端的環保主義等。

事實上，核能的安全早已被全球所認可，歷次的核安危機所造成的傷害與死亡，遠低於日常意外，包括車禍、地震、水災、慢性病、癌症等，即使核能曾經有不良紀錄，但所造成的死亡人數與後續影響(環境)，遠低於上述的意外、疾病。

同時，反核人士會認為，全球正在朝向廢核道路前進，必須這麼說，在全球暖化加劇下，加上發展經濟的層面下，環保、綠能固然皆是發展的道路之一，但各國至今不完全願意廢除核電的興建與發展，尤其在新一代的核能技術下，不但更為安全，對於核廢料的處理(乾式儲存法)也更為完善，換言之，若是全面理解核能電廠，不但會認定核能相當安全，更會直接將核能視為「節能減碳」的工具之一。

舉例而言，OECD的秘書長Donald Johnston曾言，核能是對抗全球暖化關鍵方式之一。聯合國的氣候專家Robert Watson在COP-6會議曾說，降低CO2排放最具經濟效益的方法，就是增加核能發電。歐盟原子能協會秘書長W. J. Kuster亦說，假使要達成京都議定書的二氧化碳減量目標，在未來25年，歐盟國家要相當於74座核四機組的核能發電，比現在核電規模增加1倍！

最為環保的歐洲國家，面對能源議題能從實務面進行分析，台灣既崇尚環保主義，難道不能更為與時俱進嗎？畢竟極端的環保主義不但有損於台灣的能源政策，更透過不實的核能資訊誤導社會大眾。

從政府執意透過破壞藻礁來增加台灣的電量，明顯看出「非核家園」的草率與不切實際。請試想：假如政府願意延續核能電廠的運作？假如政府願意透過科學化的途徑理解核四？但政府最大的問題在於，強行廢除核電，執意透過其他能源作為替代方案，相信傷害最深永遠是台灣廣大民眾與未來！

（作者為中華戰略前瞻協會會員）