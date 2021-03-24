蔡政府對火藥味十足的美中第一場外交高層會議顯得沾沾自喜，認為台灣安全獲得美國再保證，是對民進黨執政的正面肯定，甚至譏諷藍營判斷錯誤，一掃美國總統大選押錯寶所帶來的尷尬與不安。但美國對台灣安全的關切並非免費；不僅不是免費，而且還極為昂貴，將成為我國沉重的財政負擔。

財政危機已迫在眉睫

單單民國108年10月立法院通過採購66架F-16V美國戰機特別預算，總金額高達2472億元新台幣，規畫於民國109到115年逐年編列，幾乎全部以舉債支應，後續還有更多軍購需求，如新型戰車、新一代飛彈巡防艦、微型飛彈突擊艇、新式高級教訓機、F-16A/B型戰機性能提升案等，每一軍購案都需耗費數百億元，F-16性能提升更需要1400億元，未來10年財政負擔沉重。

為因應應軍購需求，110年度國防預算歲出3668億元，比109年度增加4.4%，加上蔡政府一上任就提出的「前瞻基礎建設計畫」，再加上「防治新冠肺炎」等特別預算，政府支出大幅增加，理論上債務應該大增才對。但查核財政部「國債鐘」，政府債務並未顯著增加。到今年3月中旬，中央政府長短期債務總額為5.86兆元，平均每人負擔債務為24.9萬元；比起2016年5月蔡政府上任時的5.64兆元、人均負擔24.0萬元略有增加，但增幅只有3.75%，似乎並不嚴重。即使以110年中央政府總預算中，規畫出新增債務4596億元，也只會讓中央債務在年底提升到6.13兆元，占前3年平均GDP的32.6%，距離「預算法」對中央政府所限制的40.6%，仍有8%或1.5兆元的舉債空間，我國財政體質看來還算健全。民進黨政府多次透過大內宣體系，宣傳政府財政穩健，即使勞保有虧損，但政府有能力填補，勞保不會倒。

這只是一部分事實，到目前為止財政體制健全並不表示未來仍然健全，事實上財政危機已迫在眉睫，如果未來幾年中央政府債務增加的速度，都和今年一樣的話，會有什麼結果呢？今年中央政府的國債，依中央總預算增加了4596億元，若未來3年都以同樣速度增加，則3年下來剛好就會將剩下的1.5兆元舉債空間全部耗光，讓中央政府舉債達到預算法規定的上限，那麼中央政府依法未來就無法繼續增加任何債務，難以想像這將是多可怕的事情。依照近年經驗，中央政府每年都必須「舉新債度日」（109年舉債556億元、108年舉債891億元），若真達到舉債上限，未來將難以編列政府預算。

巨大泡沫崩潰 正在醞釀

其實，蔡政府2016年第一個任期，正好受惠馬政府在2014年開始的「財政健全方案」改革，才讓中央政府的財政沒有迅速惡化。馬政府的改革包括：將金融營業稅從2%恢復到5%、兩稅合一扣抵稅額減半、富人所得淨額超過1000萬元以上部分，稅率提高到45%，一年共增加800億元稅收。在這些改革和公告地價調漲的影響下，中央政府舉債金額從2015年的2240億元下降到1180億元，足足減少了1060億元，並嘉惠了後續幾個年度，顯著減緩了國債的增加速度，馬政府的改革給了蔡政府揮霍的空間，就任後立刻提出前瞻基礎建設特別預算，每年約支出1000億元。

蔡政府共提出3個特別預算，前瞻基礎建設計畫及新冠肺炎防治，許多支出仍未反映在國債的增加上，今年開始第二期4年的前瞻4200億元將全部舉債、今年6月到期的紓困3.0將舉債2100億元，合計就達6300億元。

兩岸關係緊張，美國為支持台灣而增加對台軍售，例如潛艦或第五代戰機若比照66架F16戰機金額，耗費我國3000億元國防支出的話，就會讓國債升高到9300億元。其結果，可能讓國債增加到3年平均GDP的37.5%，逼近40.6%法定上限。

面對搖搖欲墬的勞、健保，需財孔殷的長照財務需求等，甚至美國可能要求台灣恢復「徵兵制」來強化自我防衛，國防人事又將大幅增加，蔡政府難道不會為政府未來的財務壓力，感到心虛和不安嗎？

更讓人擔心的，是美國大量發行貨幣紓困，已造成全球股市過熱，正在醞釀一次規模超級巨大的泡沫崩潰。若真的發生，屆時恐怕剩下來的舉債空間全部用光，也難以應付挽救泡沫經濟所需的資源。到處宣傳「有政府，請放心」的蔡政府，若再不審慎控制預算和債務，恐將成為國家財政的敗家子，不僅對後屆政府不公平，連度過眼前難關，恐怕也會困難重重。