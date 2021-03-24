本已不平靜的兩岸關係因大陸暫停台灣鳳梨進口風波再起，陸方稱依法規行事，且已多次通知台方改善，台灣拒絕接受這個說法，要求大陸拿出證據。無端口水戰使雙邊關係更加惡化，卻使底層民眾，包括農民、小工廠、小型服務業揣揣不安，深怕自己行業捲入下一個兩岸角力，也讓台商究竟應該西進或轉向他地的問題，再度浮上檯面。

政府推新南向 市場不買單

民進黨執政以來，兩岸關係惡化，政府積極鼓吹新南向，並投入大量行政資源，希望透過政策導引力量，扭轉台商西進趨勢，以降低兩岸經濟相互依賴程度，但執行5年多來，成效明顯不彰。不論是就貿易、投資或融資等面向觀察，更像是政府一廂情願政策硬幹的結果，而非市場的真正選擇。換句話說，許多台商前進新南向國家投資貿易，並非基於市場因素，而是著眼於政府背後龐大的政策資源與可能從中取得的好處。

以下幾個數據清楚反映了這個事實，根據財政部統計，2020年台灣整體出口高達3453億美元，不只成長4.9%，還創下歷史新高紀錄，其中新南向18國出口衰退3.2%。兩相對比，政府努力5年多的新南向政策，顯然沒有對台灣整體出口做出太大貢獻。即便官方澄清說此一結果是受到疫情拖累，然若再把時間往前推移一年，2019年對新南向18國出口，其實衰退幅度更大，達-7.3%。顯見以出口數據來看，市場並不買單政府的新南向努力。

更不用說，自2016年政府啟動新南向政策以來，台灣對新南向18國的貿易順差，幾乎就像溜滑梯一樣，逐年下滑。從2016年7311億元，一路下滑到2020年4100億元，整整少掉3211億元，衰退幅度則高達44%。單純從國民所得支出面來解讀，貿易順差代表的是對經濟成長的實質貢獻。亦即，順差愈多，對經濟成長的貢獻就愈多；順差愈少，貢獻經濟也就愈少。據此觀之，新南向貿易順差逐年衰退的背後，明顯意味著，台灣近幾年的經濟成長數字，其實是被新南向政策給拉低了。至少在貿易這個環節，確實如此。

另外，與貿易息息相關的投資數字，表現也幾乎如出一轍。根據經濟部投審會統計，2020年台灣對新南向18國投資件數下滑到只剩175件，大減34.5%，而投資金額雖微幅成長1.4%，但28.3億美元的數字，卻遠比新南向政策實施前的2015年35.3億美元，足足少掉7億美元，衰退幅度高達2成。撇除疫情因素不看，2019年同樣較2015年衰退21%，2018年甚至還衰退超過3成（32%）。

突顯兩岸供應鏈分工重要性

這都清楚代表著，即使政府投入大量資源、鼓勵廠商前往新南向國家投資，但基於現實的考量，廠商並沒有一昧地盲從，而是依循市場鐵律，做出對自己最好的決定。就如同前面所提到的，政府妄想透過自身力量，去改變市場的大趨勢，只會更加造成資源的錯誤配置。而這也是新南向投資成效不彰最主要的原因。

相較於新南向的失敗，回頭來看看在民進黨政府大力阻撓下的兩岸經貿，呈現的是兩樣情。同樣是來自財政部與經濟部投審會的資料，2020年台灣對大陸及香港出口大幅成長14.6%，出口金額1515億美元、出口比重43.9%、貿易順差867億美元，全面改寫歷史新高紀錄。此外，台灣對大陸投資金額雖離往年巔峰時期有段距離，但在疫情衝擊下，卻仍衝出年增41.5%的亮眼成績。

尤有甚者，當外界一股腦兒地認為台商正大舉加速撤出大陸時，金管會公布的最新數據，卻打臉這樣的說法。據金管會統計，2020年前3季上市櫃公司在大陸投資收益2769億元，而歷年累計大陸投資收益匯回金額5280億元及占比20.9%，紛紛創下近10年新高。顯見兩岸經貿及投資往來，不只沒有受到民進黨政府大力阻撓的影響，反而在疫情下，更加突顯兩岸供應鏈專業分工的重要性。

攤開新南向與兩岸的成績單，可以清楚看到，市場才是台商最後選擇的依歸。這也意味，當政策基於某些特定目的或因素，一面倒偏向某一方，而不顧市場趨勢，只會讓台商更加難為。

作為一個負責任的政府，不應該讓台商陷入選擇的困境。而應該用心傾聽台商的心聲，順著市場趨勢，協助台商發展。不然最後倒楣的，不但是眾多的台商族群，國家長期競爭力也將因而受損。為政者，豈可不慎乎。