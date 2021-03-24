台東志航基地2架F-5E戰鬥機，發生疑似擦撞墜海失事的憾事，各界都對此事件表達高度關注。然而，在軍機失事的原因都還沒調查清楚之前，卻已經有人開始將檢討重點放到「彈射座椅」上。

而且已經有退役軍官出來說了，飛行員羅尚樺的彈射座椅雖然不安全，但他的死因未必跟彈射座椅有關。因為依照目前流出的資訊，國防部更應該說明的，應該是訓練過程到底出了什麼問題。

包括是不是有不具備領隊資格的2號機和4號機，是否有4號機帶領2號機編隊飛行的違紀情況？而當時1號機長機在什麼情況下，下達2號機和4號機變換隊形的指令？比較資深的1號機和3號機在訓練期間下的指令有沒有失誤？或者2號機和4號機在接收指令或是執行指令的時候，是不是產生什麼誤解，才造成這次的憾事？這些應該都是比彈射座椅更值得了解的情況。

釐清到底是哪個環節出了問題，並不是想要針對哪一位飛行員，而是希望能夠找出國軍在訓練上和流程上，是不是有哪些迫切需要改進的地方。過去這段時間，台灣已經發生過很多起空軍的意外，我們真的承擔不起這麼多的損失。

因此，與其糾結在事故發生以後的彈射座椅到底有沒有問題、編列了多少、為什麼還不汰換，或許找出這次擦撞發生的原因，會是更迫切的問題。