美中外交高層日前在阿拉斯加進行唇槍舌戰後，美國隨即聯合英國、加拿大與歐盟於22日宣布制裁中共新疆官員。理由是中共侵犯維吾爾族人權「證據確鑿」。

在歐盟宣布制裁新疆生產建設兵團政委王君正等4名官員，以及新疆生產建設兵團公安局之後，中共不甘示弱，隨即宣布對10名歐洲人士以及4個歐洲機構實施制裁，以報復歐盟對中方的制裁行為，並聲稱捍衛國家主權、安全的決心堅定不移。

歐盟與中共為了新疆問題相互制裁，與我國並無直接關聯。但是我外交部發言人歐江安23日表示：我外交部對中國政府的報復性作為表示高度遺憾並予以「強烈譴責」。外交部將持續與遭受制裁的歐洲友人及歐盟、美、英、加等理念相近國家共同捍衛人權、民主、自由等價值，唾棄專制政權的威脅與霸凌。

歐江安強調，中國政府在國際上的「戰狼外交」已引起國際社會齊聲撻伐與譴責，中方的制裁作為只是凸顯其毫無反省與改善的誠意，只會讓國際社會與台灣人民更加反感。

此番話出自中華民國外交部發言人之口，令人嘆息。外交是一門藝術，講求精緻細膩的作為。《戰國策．燕策二》有言：「古之君子交絕，不出惡聲」。因此，君子相交，不出惡言。外交工作更應如此。在外交場域，各方都是使用外交詞令，不會正面謾罵對方。

按照外交慣例，如果對其他國家某項言行不予認同，通常的用語是表示「關切」。如果對本國造成傷害，則可表示「遺憾」。只有在對方犯下滔天大罪，或者嚴重侵犯本國價值或利益時，才會使用「譴責」一詞。歐江安對大陸制裁歐洲人士表示「強烈譴責」，難道是中共對我國做出傷天害理之事嗎？

猶記得歐江安曾在去年2月4日公開表示：中國無視武漢肺炎疫情對包括台灣2300萬人在內的全球人民造成的嚴重威脅，仍持續以虛構的『一個中國原則』，做為台灣參與WHO等國際組織的政治前提，充分展現中國蠻橫無理的邪惡本質。

外交部對外代表國家，發言必須莊重且具有高度，措辭尤應審酌。台灣因中共因素不能參加世衛大會，固然令人氣憤。但外交部公然指稱對岸具有「邪惡本質」，誠屬失言又失格。在國際間指稱某一政權具有邪惡本質，不合國際禮節與外交慣例。

蔡總統執政後，大量政治酬庸非專業人士出任要職，包括政治任命外交職位，以外行領導內行，並且不尊重職業外交人員專業判斷，往往不顧外交慣例，只憑政治立場辦事，才會在外交工作上一再出錯。同時對外交部新進人員作出錯誤示範。

歐江安稱中國政府在國際上的「戰狼外交」已引起國際社會齊聲撻伐與譴責。但是我方對大陸一再口出惡言，豈不是也凸顯了「戰狼」性格嗎？

（作者為自由撰稿人）