近日，由於壽司郎推出的改名鮭魚免費吃壽司活動，掀起了鮭魚熱潮。超過300位國民為享招待勇於改名鮭魚。單純叫李鮭魚、陳鮭魚還不夠，還有人改名為「張鮭魚之夢」這種擺明搞笑的名字。還有鮭魚跑去大吃壽司，卻只吃肉不吃飯，留下滿山的白飯做廚餘，引來輿論一陣圍攻。

而有人搞怪就有人批判，無論是年輕人或中老世代，許多人都對鮭魚的貪婪輕佻，投以不屑眼光，甚至聯想到台灣嚴峻的國防現況，批判鮭魚世代不足以捍衛國家，發表台灣危矣的評論。

然而，在一個自由社會，國民以合法途徑最大化自己的利益，說不上什麼大罪。商家出於自主意願推出行銷活動，只要手段合法，民眾想卡商家的油，坦白說也是民眾的自由，這一點也不用否認。

另一方面，300多人，坦白說也不是很大的數量。之所以社會有這麼多的鮭魚討論，關鍵在於媒體勇於報導，以及臉書等社群軟體增加觸及率，不然誰認識「張鮭魚之夢」？如果說鮭魚們是基於貪婪改名，媒體與社群軟體難道就不是貪婪於商業利益，才勇於挖掘鮭魚事蹟加以宣傳？

別誤會，此文並沒有批判任何人或為鮭魚辯護的意思。儘管沒人願意承認，但「合法的貪婪」是經濟發展的重要動力。整件事看下來，可以說是「多贏」：商家賺到了行銷效益，鮭魚們賺到了大餐（「張鮭魚之夢」等少數鮭魚還賺到了社會名氣），媒體賺到了點閱，社群軟體賺到了廣告，社會大眾也藉鮭魚多了話題，多了一群鮭魚可以嘲笑討論，有些中老年人還得到檢討年輕人的機會，連台灣也增加了國際新聞曝光率，甚至連筆者本人都藉著鮭魚熱潮寫了一篇專欄，所有人都贏，不是嗎？

有句廣告詞叫做「生命就該浪費在美好的事物上」，但現實狀況是大多數人的生命都浪費在無意義的事，鮭魚是一個極沒營養的話題，但卻能一窺台灣社會淺碟而輕浮的真實面貌。鮭魚們特地為吃大餐而更名，有鑽契約和法律漏洞之嫌，沒錯。然而貪小便宜鑽漏洞，不也是台灣普遍的現象？看看每天上下班時間，馬路上有多少人能夠完全遵守交通規則吧。

作為一個民主國家，儘管大家都把民主與自由喊得很神聖，把理想喊得轟天響。但實際上有幾個人真的覺得自己活得抬頭挺胸，充滿尊嚴？多數人要嘛貪婪面對生活，為了眼前的蠅頭小利，怎樣的醜態都願意畢露（這解釋了為何壽司郎吸出這麼多「鮭魚」，又為何黑心食品絡繹不絕）。要嘛對國家、對個人、對未來充滿恐懼，煩躁的情緒發洩在「鮭魚們」等看不順眼的人事物上。更有甚者，寄情政治或宗教作為歸宿（難怪社會這麼多人嗑芒果乾，成為X粉，或者信仰「seafood（師父）」。

親愛的朋友，活著從來就不容易，作為一個國際不承認，隨時可能戰爭的國家的國民，命運不由自己，真的不好受。如果你選擇以貪婪恐懼態度面對生活，只要你不違法，筆者不忍譴責你什麼。只是想提醒你：多一點寬容與詼諧，生活真的可以好過一點。台灣某些政治魔人，到處出征，搞得人們彼此仇視，已經夠討厭了。其他事情就別那麼緊張嚴肅吧。

鮭魚熱潮其實所有人都是贏家，至少不是輸家。這樣說，改變不了鮭魚事件是「亂象」的事實，但反過來看，台灣社會長期存在的種種亂象，其實也是一種庶民活力，代表著大家都是試圖在苦悶的日子中追求樂趣，或者與同儕相濡以沫，得到認同。看看那些批判鮭魚們的人，難道不覺得他們的眼神中充滿著活力光彩嗎？

台灣的集體苦悶不是一兩天就會結束，鮭魚亂象其實是一場社會狂歡，憂國憂民的義士們真的不需要太嚴肅批判。就算小小批評碎念，也不需要怨嘆憤恨，因為它無關大節正義，不涉國家興亡，就是一個社會風氣或法律漏洞的問題。畢竟鮭魚和反鮭魚的，都是共同生活的「一家人」。溫柔對待彼此，社會才可能擺脫對立、混亂。

（作者為網路媒體工作者）