近日，美國與中國大陸外交負責人在美國阿拉斯加州的安克拉治正式對壘，雙方劍拔弩張，對弈十分激烈，頗引起世人重視。但比較起來，軍事對峙的危機卻未受到充分關注。

美國海軍太平洋艦隊在3月11日發布臉書指出，自拜登總統上台後，10日美國海軍依據維持印度太平洋地區自由開放，驗證美國對合作夥伴的承諾，由勃克級飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn, DDG 113）第三度依照國際法之規範，由北經台灣海峽，向南航行後，再轉進巴士海峽，續往東航行。12日中午出現在我蘭嶼東南方約40浬；同時中國大陸052C型飛彈驅逐艦濟南號/152，也出現在此一海域附近。這究竟是怎麼回事呢？

凡是長期關注解放軍海空軍動態的人都注意到，其實在去年解放軍空軍已經率先以行動展現中國大陸藉軍力維護領海主權之強烈決心，凸顯了未來解放軍海、空軍監視台海動向，係採取直接手段對美軍進行反制。而其中關鍵因素之一，就是去年8月10日美國衛生部長阿札爾於上午在總統府晉見蔡英文之後，大陸空軍立即派遣殲11、殲10型戰機於當天上午9時許陸續短暫越過海峽中線。

接下來，大陸就開始派遣海空軍，幾乎是每天都以反潛機、電子偵察及干擾機等，在台灣西南方空域，進行對美機的模擬應對演練。偶爾還穿插殲擊機與轟6機，或以空中預警機進行大機群編隊演練，立即對我空防形成威脅，也造成我一線空軍戰鬥飛行及地勤人員疲於奔命，形成一種實質的消耗戰。換言之，中美博弈已對國軍造成立即的威脅。

然而依據國際法，大陸海、空軍戰機，均係在國際法規範之公海海空域進行活動，並未侵犯我12浬領海領空。而我空軍升空攔截、廣播警告共機，但共機卻是視若無睹，不以為意。

這次輪到解放軍海軍對台海周邊海域進行監控與反制，直接鎖定美軍第七艦隊所屬勃克級飛彈驅逐艦芬恩號。其行經路線是自北向南經台灣海峽駛往巴士海峽，到我蘭嶼東南海域後，向西太平洋航行進行全程的跟監。據大陸東部戰區新聞發言人張春輝空軍大校表示，此係因為「美軍飛彈驅逐艦穿航台灣海峽公開炒作、向台灣傳遞錯誤信號，且蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，對此表示堅決反對。東部戰區組織兵力對美艦行動全程伴隨跟監，嚴密防範警戒，隨時應對一切威脅挑釁。」

大陸海軍採取這種應對的舉措，已經改變以往的近海防禦與監控模式，分別由北海、東海、南海艦隊針對其負責的海域（區）實施分段監控模式。這次特別由東部戰區海軍駐浙江舟山第六驅支所屬飛彈驅逐艦，一路監控美艦由東部戰區負責的東海海域到南部戰區負責的海域，經巴士海峽到西太平洋，情況特殊。我政府絕不可輕忽！

此事件凸顯兩岸關係與美中台三邊關係近日的發展，已因美國「印太戰略」直接挑戰中國大陸的軍事紅線，導致台灣被迫成為美國與中國大陸武力較量下的一顆棋子。但何時會擦槍走火，我方如何才能制勝？美方是否可能棄棋？這些考驗究竟如何應對，頗值吾人深思！

（作者陸文浩為中國文化大學國發所博士候選人，周陽山為中國文化大學教授）