美中高層會談19日在阿拉斯加州安卡拉治剛剛不歡而散，因俄羅斯外長拉夫羅夫訪問中國大陸，美國國務卿布林肯訪問歐州，造成美中競爭更形激烈，未來朝聯盟之爭發展的趨勢也日益明朗化。

22日在布林肯訪問布魯塞爾之前，美、英、加、歐盟齊聲譴責中國在新疆違反人權舉措為「種族滅絕」，並對涉疆官員祭出制裁與旅行限制。「五眼聯盟」美、英、加、澳、紐五國外長發表聯合聲明聲援這項美國主導的行動。

美、歐、英、加等國的行動激起中國的強力反彈，決定對歐盟進行制裁，點名部分歐盟官員、歐洲議會議員、學者與實體企業不能前往大陸、香港與澳門，歐盟則對北京的「選擇性制裁」表示無法接受。於是，一場東西方有關人權、自由、民主的價值衝突於焉展開。影響所及，歐洲議會多位議員表示，他們對來自北京的制裁不以為然，決定取消23日就簽署《歐中全面投資協定》而召開的審議會，並揚言「沒有歐洲議會的批准，這個協定想要過關，門都沒有。」

2020年12月，歐盟不顧拜登反對，與中國簽訂《歐中全面投資協定》，可說是北京利用前總統川普與歐盟之間矛盾而達成的一項外交成就。在中美高層會議尚未結束之前，北京就宣布俄羅斯外長拉夫羅夫即將訪問大陸，以拉抬中共中央外事辦主任楊潔篪與外長王毅的聲勢。

在23-24日訪中期間，拉夫羅夫與王毅在廣西桂林舉行會談，並發表中俄聯合聲明，劍指美國，表示「少數西方國家編故事、造謊言就能干預中國內政的時代已經一去不復返了。」除了強化中俄戰略夥伴關係的合作之外，他們並磋商中俄16國聯盟對抗美歐為首聯盟的攻防策略。

約略在12日美、日、印、澳「四方安全對話」視訊峰會同時，中國宣布加入以俄羅斯、伊朗與北韓為首名為「捍衛聯合國憲章的朋友小組」的16國聯盟，反對任何國家對聯合國成員國的武力脅迫與片面制裁。

在具體行動上，中俄兩國也積極動員盟國與友邦對美國為首民主國家發動撻伐。首先，最近全球80多個國家在「聯合國人權理事會」發言聲援中國在新疆的政策，並呼籲聯合國「立即結束單邊強制措施」。其次，中俄兩國決定增加研發經費，並強化與聯盟成員國之間的合作，以增強科技產業自主創新能力。最後，以中俄兩國為首的聯盟成員國，決定排除萬難也要推動以本地貨幣的結算機制，以「擺脫美國為首西方主宰的國際貨幣體系」。

顯然面對美歐為首的「民主科技聯盟」拉幫結派與「打群架」的做法，中俄兩國別無選擇，也只有成立16國聯盟與之抗衡。兩大聯盟競爭核心議題從價值觀、科技等領域進入結算機制之爭。我國身處兩強與兩大聯盟之間，即使做不到像南韓與新加坡一樣不選邊站，至少也要謹言慎行，以免自速其禍。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）