甫落幕的美中「2+2會談」看似一場相互嗆聲的叫板大會，楊潔篪和王毅鏗鏘有力、擲地有聲的發言，聽得大陸14億人口民族情緒高漲、愛國主義沸騰，大快人心、全面叫好，彷彿一吐百年國恥的晦氣。

美方在網路攻擊、經貿威脅等方面猛戳中方痛處，雙方更在新疆、香港、台灣問題上針鋒相對，楊潔篪說新疆、香港和台灣，是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對美國干涉內政。王毅表明美方不要低估中方捍衛國家主權、安全和發展利益的決心，明確撂下紅線。

去年底，中共官員學習習近平重要講話精神，「認清東升西降的大趨勢，中國之治和西方之亂的鮮明對比，時與勢在我們一邊」，也就是毛澤東所說的大白話「東風壓倒西風」，在今年兩會期間習近平亦提出「中國已經可以平視這個世界」，此乃綜合國力與四個自信的展現，所以楊潔篪才能這麼有底氣的回嗆，「美國沒資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」！

中國外交部所屬智庫學者阮宗澤表示，「東升西降」是趨勢不是現實。他強調，「西方不等於美國，美國不等於西方」，但美國超級強權的國際地位確實不同過去，因為「其他力量正在崛起」，所以美國也好、西方也好，都應避免「居高臨下」，已經沒有俯視甚至歧視東方和中國的實力地位。

中國在美中「2+2會談」之前已宣布，北京決定參加由莫斯科籌組的16國聯盟，美中兩國代表在阿拉斯加會談後，俄羅斯外長拉夫羅夫隨即於22日抵達中國訪問，他高調表示，「中俄是真正的戰略夥伴」，抱團意味濃厚，聯手抗美態勢明顯。雖然這個以俄、中為首的16國聯盟是以反對美國為首的民主國家，對他們動輒發動以違反人權為由的「片面制裁」為號召，但也可能用來對抗拜登政府正在強化中的「印太戰略聯盟」、正在籌組的「民主科技聯盟」與正在籌備舉行的「民主峰會」。自此，全球化將走向半球化，一個地球兩個世界，復仇者聯盟vs.正義聯盟，兩大陣營分庭抗禮。

美中大國角力，火花四射，各自拉幫結派。然而，內行看門道，外行看熱鬧，「衝突、妥協、進步」，有的要面子，有的得裡子，各盡其能，各取所需，這次美中會談只是拉高對抗的調門，兩國相互軍事攻擊對方本土或侵害彼此核心利益的機會微乎其微；但是，中國以戰爭壓制台獨的機率正在快速上升，從會中美國特別重申「一個中國政策」就可以看出端倪，只為稍稍冷卻中國亟欲消滅台獨的怒火。

兩大之間難為小，台灣如何自立自強，不曉得蔡英文口中的「天然獨」或柯文哲嘴裡的「天然台」，有何打算？保持鴕鳥心態繼續把頭埋進沙裡，眼不見為淨、耳不聽為清，還是期待鮭魚吃貨上戰場！

（作者為台灣青年聯合會理事長）