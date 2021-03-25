這是一場「總結一年，展望來年」以極正向的角度，描述正在發展中的中國大陸，對一向以批判、懷疑，甚或漠視大陸的台灣而言，何嘗不是以另一個角度，認識現代的中國。

當今的中國大陸，縱然存在諸多待解的問題，卻也是一個希望無窮，潛力無限的國家。以下的說明，或許您認為是過多的溢美之詞，但它是扎扎實實存在的事實。台灣人正視這些事實，絕對有利於台灣的發展和選擇。

再從另一個角度，認識現代的中國

對中國經濟結構，要言不繁就是：

「超大規模」，而且是全球「獨一無二，舉世無雙」。具有以下五大特色：

一、極完備的基礎設施。

二、全球最大供應鏈體系。

三、最大的統一市場；沒有省界、市界、族界的分隔，全中國大陸一盤棋，自由交易。

四、數千年未中斷的文化基因，文明共識。

五、超強的社會組織能力。

演講活動結束後，適逢新冠病毒，首度襲擊大陸，首當其衝的中國大陸，採取斷然措施。武漢封城、湖北封省的同時，再全國一起同步管制。十四億人口的大國，要貫徹「封城、封省」命令，是有極大的難度；相較於爾後世界各國的「封城」，即可看出中國具有超強社會組織能力。

一聲令下，全國由上而下，由組織到個人，全力貫徹。然後再動員全國數萬醫護人員，集結各類醫療裝備，前進武漢，進駐湖北。

七～十天，克服一切困難，無中生有，蓋好兩座以千人為單位的醫院，做到應收盡收，應治盡治的目標。四月十八日武漢解封之後，於五月底完成九百萬人口全城檢測。即使全國管制期間，仍能做到民生物資充分供應。這些都是建立在超強社會組織能力，才能全面順暢的運作。

當時筆者正在桂林旅遊，夫妻倆搭上最後一班、也是唯一的遊船船隊，經漓江到陽朔，親眼目睹封城令下，全面有效執行，管制人口流動。一夕之間遊船停，景區閉、村口封、酒店關，並且徹底執行。充分體會超強社會組織能力。相對於從電視上看到，歐美封城管制的報導，完全不可同日而語。

中國大陸正以觀念優勢、創新優勢、製造優勢、發展優勢等四大優勢，在超大規模基礎上，創造有底氣的經濟實力。

即使歷經正在拉扯博弈的中美貿易戰，美國以壓制華為為目標的科技戰，以及新冠病毒意外襲擊下，經濟發展勢必受阻下修。但具有以上優勢的中國大陸，雖受創於一時，卻必然還會出現短空長多的發展趨勢。

觀念優勢

中國大陸經濟發展到一定程度之後，自然會累積出本土的特殊元素，豐富產品的內容，優化銷售的模式，逐漸形成一種發展的趨勢，已不同以往的商業模式。首先介紹一個新的觀念，中國紅利。

一、中國紅利

什麼叫做中國紅利；這是一個全新的概念，勢必帶動未來的發展。今後以中國為核心的各項中國元素，將被運用於商業市場，不但以無比的民族自豪感，凸顯中國特色，並以此建立起中國特色的商品特性及商業文化。

以最近走紅的「中國李寧」四個大大的方塊字，做為李寧體育用品的商標為例。在這之前，李寧體育用品，經歷多次的起起伏伏，更換不少CIS企業識別系統的商標。如同其他的大陸品牌，都擺脫不了以「洋文」、「洋味」、「洋型」展現的高大尚，期望與國際品牌，共存於市場。但因此成功走入國際市場並不多見。

豈止「李寧」一項，絕大多數中國商品都是如此，以中國名、中國字運用於商場，有先天的困難。對老外而言，漢字難寫、難讀、難辨識，不利於行銷國際市場。

當「中國李寧」四個大方塊漢字，印在T衫，走秀於紐約的大都會，各項產品走紅於國際，這就是中國紅利。中國李寧品牌有另一款暢銷品，名為「悟道」的球鞋。「中國李寧」、「悟道」對老外而言，字面意義不是重點，就如同LV是什麼意義不重要，重要的是代表消費者對品牌的認同。「悟道」的暢銷，「中國李寧」的商標走紅於國際，就是中國紅利，市場的效果。「中國李寧」不會是唯一，中國紅利將帶動更多的中國品牌，行銷於世界。（待續）