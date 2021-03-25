由於去年缺乏颱風提供降雨的挹注，全台大部份、特別是中南部的水庫都出現水位過低的缺水警報。面對老天爺不賞水的緊急國安危機，蔡政府的表現卻是荒腔走板，主管水資源的經濟部長王美花，竟然說出竹科鬧缺水，可以鑿井取水來抗旱的荒唐想法，聽了真的是讓人傻眼。

碰上了缺水危機，整個蔡政府腦袋裡想到的第一個辦法不是用科學方式解決，竟然是求神問卜的尋求「鬼神之道」，總統蔡英文在臉書委婉地表示，自己最近在參拜宮廟都不忘誠心祈求「風調雨順」，而農委會農田水利署還拉了供奉「雨水媽」的台中鎮瀾宮，盛大地辦了一場祈雨法會，拖著台中市長盧秀燕，紮紮實實地又拜又跪了二個多小時。

結果還是沒見老天爺滿意，硬是沒讓中南部地區下起讓人安心的大雨。這場缺水危機，受害的不只是面臨限水管制措施的小老百姓，更包含竹科在內、需要穩定水源來運作的全台科學園區業者，連被稱護國神山的台積電，都開始自包水車運水，以改善因限水而導致的水荒問題。

王美花身為主管經貿與水利業務的經濟部長，不好好地思考減緩乾旱、拯救科技產業的科學方法，卻無腦的喊出鑿井取水的天方夜譚爛招，結果遭到各界的譏諷圍剿。

其實王美花夠當上經濟部長，是讓很多人跌破眼鏡的事情，當時蔡政府遍尋不到適合人選，只好聽從閣揆蘇貞昌的建議，從資深的角度考慮內升，王美花在經濟部體系39年的資歷正好符合這個條件，也就在老公顧立雄的掩護下，順利登上部長寶座，上任之初，連王美花自己都曾坦言，擔心自己法律智慧財產的專業，難以應付包山包海的經濟部長重任。

就曾有黨政知情人士透露，府方比較擔心王美花的政治判斷能力，擔心面對立院在野黨咄咄逼人的質詢，王美花會欠缺必需的臨場反應與獨當一面的氣勢，的確，上任八個多月下來，王美花雖不曾鬧過什麼笑話，出過什麼大包，但總是做不出大部長應有的格局，讓人毫無深刻印象與優良評價。

再說回王美花這次提出竹科缺水危機可以鑿井取水的可笑做法，當下就被竹科工程師打臉，台積電一天在全台的用水就需要15萬噸，如果真的要靠臨渴鑿井的方式，恐怕要挖超過一百座水井才能提供足夠的水，再擴及全國，究竟要挖掘多少水井才夠滿足科技產業用水需要，更何況地下水是硬水，根本不適合科技產業用水。

前幾天國民黨前主席朱立倫在臉書上呼籲蔡英文，應該學習前總統陳水扁，立即召集行政院長蘇貞昌與政府相關部會開會商討抗旱因應方案。而不是只會「乾旱祈雨、臨渴掘井」！

碰上了民生缺水問題，或許可以像台南市長黃偉哲，跳過了工業用水直接想到民生用水，而呼應王美花的鑿井方案，但畢竟這也只是個地方首長的格局而已，如經濟部長等級的王美花之流，不要只會做鑿井取水的白日夢，還是該好好認真想想，究竟該如何科學治水，至少，也去聽聽水利專家李鴻源的建言吧！

（作者為資深媒體人）