報載美方售予國軍的M1A2艾步蘭主戰車，即將於明年起開始陸續交貨。屆時國軍在遂行本島防禦時，將添增一支威力強大的生力軍。一般的共識以為，按照陸軍遂行本島防禦的戰略構想，這批新銳的M1A2主戰車，將投入在「灘岸殲敵」、「灘岸決勝」的任務中，登陸的敵軍在未上岸或甫上岸之際，即可給予其殲滅性的打擊。

以軍備發展的觀點而言，主戰車具備火力、機動力，以及防護力於一身，綜合產生的強大衝擊力，使其成為陸戰王者。美造M1A2艾步蘭主戰車，除了擁有以上主戰車的特性，更是針對數位化資訊時代的戰爭條件所設計建構的全新世代戰車。國軍裝甲兵在接收了此款新銳車種，對於該如何運用其於本島防禦中，應進行更多元的論證。

M1A2不應執行「灘岸殲敵」任務

一個最顯著的問題是，將M1A2使用於灘岸殲敵，是否能夠將其性能與特性做最有效的發揚。主戰車除了兼具強大的火力與防護力外，最重要的是其機動力的展現，此不單指局部戰場上的運動與接敵，還在於主戰車能以全單位集中運用的姿態，遂行戰區層級的戰略運動。例如二次大戰納粹德軍的「閃擊戰」，就是以集中的裝甲部隊遂行遠程機動所創下的遠大戰略效果。所以機動力的發揚，為主戰車戰術性能中最重要的資產。

以「灘岸殲敵」的任務需求而論，係以敵登陸兵力在迫近我灘頭的各階段中，即以射程不同的投射火力，進行全方位飽和攻擊，也就是首重火力的發揚。在這樣的戰場環境中，主戰車的機動性將淪為次要因素，其運動至多也只是在抵達或者進入射擊陣地。此外，受限於現行兩棲突擊登陸載具之運載能量，敵人裝備主戰車的裝甲部隊並不可能在第一波的突擊兵力中上岸，第一波登陸者應為具浮航能力的中輕型戰甲車。以國軍現行的主戰車戰力，即足以對付如是等級的敵軍戰甲車輛，甚至M48H都可勝任愉快。

綜合上述，將M1A2使用於灘岸殲敵，恐淪為殺雞用牛刀，且將其暴露於登陸灘頭，可能會成為敵方火力打擊的首要目標，提前消耗掉這一批寶貴的資產。

本島防禦的戰略預備隊

既然不宜將M1A2使用於灘岸殲敵的任務中，陸軍該如何規劃M1A2主戰車的防禦運用呢？筆者認為，對於這個問題，應該回歸至主戰車的本質，也就是必須在一個能夠發揚戰車綜合戰力的場合。基於M1A2所具有的強大衝擊力，這批戰力強大的主戰車投入在最關鍵的時機點上，且不到最後關頭絕不輕易投入。本此，最好是將M1A2戰車營保留為戰略預備隊，並不在共軍登陸的第一時間中即投入，假如敵軍突破我軍海岸防務，我軍在灘岸周邊的兵力反擊未能得手，這時才由M1A2戰車營，在必要的步砲支援下，執行集中的決定性反擊，將敵人形成的灘頭堡運用集中的反擊徹底消滅，將敵人趕下海。

按此任務規劃，陸軍裝備M1A2的戰車營，應部署在新竹湖口台地一帶，對台北與台中構成能夠隨時應援的態勢，而首要重點應放在對北部地區登陸成功之敵的反擊。假如敵方擊破了我灘岸阻敵的第一線部隊，開始進入內陸，並預備向台北盆地我政治中樞進軍之際，我M1A2戰車營為核心的特遣隊，即由湖口台地躍出，對該敵側背進行強大的決定性反擊。

構成嚇阻作用

陸軍在本島防禦的兵力配置上，其著眼應盡可能讓入侵之敵的行動始終處在最困難的狀態之下。所以，一個深思熟慮的防禦部署，應讓敵軍在登島作戰的每個階段，均要處在顧慮我軍動態的狀況之下，不得隨其意志為所欲為。也就是說，敵人在進行登島計畫作為時，應迫使其不但要考慮灘頭上的我軍兵力，還要顧及上岸後我方所實施的反擊。是以，我軍的本島防禦規劃，絕對要保持一支強大預備隊以因應內陸決戰，這個戰略任務規劃，同樣不可輕忽。

將戰力強大的機動打擊部隊投入在灘岸殲敵的任務上，固然能保證讓正在登陸中之敵受到最大的殲滅性火力殺傷，然而這也意味著，在灘岸的戰鬥就等同於決戰，假如我軍無法在反登陸作戰中給予敵人毀滅性的打擊，卻反而使我方的反擊兵力遭敵先制火力摧毀，於是我軍可恃戰力將在灘頭地區即喪失殆盡。也就是說，陸軍專注於灘岸殲敵，將所有資源均投入在反登陸作戰上，很可能會有將雞蛋放在同一個籃子中的疑慮。一旦敵人排拒我軍灘岸反擊的兵力成功上岸，則後方將無可用之兵可繼續阻敵。

保留一支戰力強大的機動反擊預備隊，將使我軍在因應敵軍登陸時，擁有更多的彈性與選擇空間。假如在敵人登陸的當下，我軍反登陸部隊即能利用一切反擊手段將其殲滅，自然是最好的狀況，退一萬步想，假如敵人突破了我灘岸防務，我們仍能實施決定性的反擊兵力。由於M1A2戰車營的強大戰力，必定成為敵軍視為首要威脅的目標。此即意味著，敵人必將相應保留一定強度的有力部隊，以作為打擊我軍M1A2戰車營的預備兵力。敵軍將無法在遂行登陸的當下，即投入足夠強大的兵力，於是我灘頭殲敵部隊，可較為輕易的達成任務。

所以說，將M1A2戰車營保留為戰略預備隊，可使敵人在計畫登島作戰時產生額外的顧慮，增加其實施時的困難。敵人如要遂行登島作戰，其不但要致力於突破我灘頭反擊部隊，即便上岸後還要忌憚我軍位於後方虎視眈眈的機動反擊預備隊。於是我M1A2戰車營的部署，將展現出一定的嚇阻效果。

總結而論，在規劃本島防禦的任務部署時，將M1A2戰車營保留為戰略預備隊，以在最關鍵的時刻投入進行決定性的反擊，是一個最適宜M1A2主戰車特性的方案，也是理論上最能夠讓裝甲部隊發揮戰力的場合，那就是將主戰車以全單位的集中運用，配合其他必要的支援兵種部隊，對敵實施機動的打擊。裝甲縱隊快速奔襲，將如一把利劍一般，刺向敵人上陸兵力。如是的任務規劃，適得以將M1A2的總和戰力進行最大的發揮。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）