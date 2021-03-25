台灣向國外採購疫苗聲聲催，迄今只來了11.7萬劑牛津AZ疫苗，立法院衛環委員會要成立「疫苗調閱小組」，藍綠為此卻吵翻天，昨在朝野共識下總算定案，只是何時上路仍是未定數，民進黨身為執政黨有責任維護國人生命安全，可別以拖待變，讓好不容易的共識成了一大騙局。

AZ疫苗開打2天，儘管蘇揆和陳時中帶打了第一針，但第一線醫護人員似乎不太領情，施打意願仍然偏低。台大公衛學者指出，雖然全球陸續施打新冠疫苗，但疫情並未因此降溫，更憂心出現第三波大流行。

台灣身為全球防疫模範生，施打疫苗卻遠遠落後100多個國家，而疫苗是全民關注的議題，民進黨政府卻一再以擔心買不到疫苗，不願意公開採購過程及價格，放眼歐盟及美國等國家，也未見買價曝光後遭解約，實在讓人難以理解究竟其中有何機密，會讓陳時中有難言之隱。

尤其陳時中說，如果「買貴了」，反悔也來不及，更是不負責任的說法，既然蘇揆都說台灣疫情穩定，打疫苗台灣可以慢慢來，台灣理應有更多談判空間，為何還應該當冤大頭，更何況傳聞有立委介入採購，國民黨立委跳出來成立調閱小組，等於是幫民進黨解圍，因為清者自清，朝野共同揪出害蟲，不是正可保住民進黨清廉執政的美名。

只是，民進黨政府從疫情開始就始終搞雙標，一方面標榜資訊要公開透明，所以每天開記者會向國人說明；但另方面遇上疫苗採購涉及金錢的問題，卻百般阻撓，倘若採購因為涉及商業保密不受國會監督，豈不是如同過往多起軍購佣金弊案，給予軍火商上下其手的機會。

台灣施打疫苗速度已比其他國家慢半拍，勢必影響未來國門解封速度，政府卻把重心放在下半年的國產疫苗身上，只是連國際間的AZ疫苗都備受質疑，國產疫苗的未來實在令人憂心，如今立院已決定成立疫苗調閱小組，就該儘快展開監督，告訴國人我們向國外買的疫苗究竟何時能到貨？而不是靠現有11.7萬劑引鴆止渴。