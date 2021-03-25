阿拉斯加中美高層會談，楊潔篪說: 「台灣是中國領土不可分割的一部分」陸委會駁斥：「中華民國是主權國家，台灣從來不屬於中華人民共和國、未來更不可能是。」

陸委會的駁斥，看似強硬，實則自棄立場，也自殘了邱太三提議的「建設性的模糊」。

中國大陸說的是「台灣是中國領土不可分割的一部分」。這句話，是從創造性模糊的「一國兩制」以及胡錦濤默認的「九二共識、一中互表」所演化出來的。既然，台灣不接受創造性的模糊；也不承認兩岸一家親，那麼，索性把話說得更明白些。

話說得更明白些，仍然保持了模糊的彈性空間。只說台灣是「中國」領土的不可分割的一部分。偏偏，民進黨硬要將話說死，說甚麼台灣從來不屬於「中華人民共和國」。

台灣之所以能夠暫時「獨立」於中國大陸之外，與港澳割讓、回歸，不也有類似的歷史背景嗎？台灣屬於「中國」的一部分，鐵證來自於歷史記載、來自於信仰、神祇、語言、文字、風俗、習慣，不信的話，何妨到故宮博物院、大甲鎮瀾宮、台北行天宮走走？

陸委會硬要說「中華人民共和國」幾個字，還說從來不是，未來也不是，不知是邱太三口中的「建設性的模糊」已轉為「戰略性的清晰」？還是有意刺激對岸，直接展現實力原則拿下台灣？

既然陸委會強調中華民國是主權國家，又認為九二共識在台灣引發了非常大爭議，那麼，是不是該廢除不是以主權國家身分與對岸簽訂的23項協議呢？作為主權國家，且認為九二共識即為一國兩制，那麼，何不有骨氣的廢除一切非以主權國家身分簽訂的協議、條約呢？再說，美國眾議員裴利不已經提案要將台灣視同「北約+1」成員嗎？還怕什麼！