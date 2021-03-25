大陸因蟲害問題禁止台灣鳳梨進口，鳳梨產銷爭議不斷，民進黨政府一味政治操作「愛國鳳梨」，卻沒從產業面、技術面對症下藥，未來可能連帶影響台灣外銷水果聲譽，不利產業長遠發展。

日前有新加坡台商投書媒體，指台灣銷往新加坡的鳳梨品質不佳，甜度不足，甚至還有黑心，台商原本一心想要支持「愛國鳳梨」，不料卻很失望，呼籲出口務必管控品質，以免毀了台灣水果的名聲。

台商還指出，新加坡超市上架次日，台灣鳳梨價格立即砍半，從每顆星幣6.8元降到2.95元，因為產自馬來西亞的鳳梨每顆只要2元，台灣鳳梨品質連馬國的都比不上，當然只能降價處理。

台灣水果出口東南亞市場，本身缺乏價格優勢，且東南亞屬熱帶地區，水果種類繁多品質也不輸台灣，因此台灣水果外銷目標瞄準東南亞恐怕事倍功半，不如大力開發高緯度國家市場。

另外，現在還沒到鳳梨的盛產季節，民進黨政府卻一心政治炒作吃「愛國鳳梨」，反而助長商人投機心態。農委會連鳳梨實際種植面積都無法掌握，已傳出產業界擔心未來鳳梨會變成下一個高麗菜，成為產銷失衡、嚴重依賴政府補貼的產業。政府與其空喊「愛國」，不如切實輔助果農及出口商掌握冷鏈等技術，從技術面、產業面、市場面提升台灣水果外銷能力。