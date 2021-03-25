國家通訊傳播委員會（NCC）去年底以新聞製播遭受不當干擾等理由，7位委員默契十足一面倒決議，不換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照。迄今有線電視52頻道空頻已4個月，收視戶權益受損沒得伸張，NCC只忙著把黑手伸進媒體經營權，掛著獨立機關面具執行黨政意志，媒體沙皇當之無愧。

NCC宗旨本是保障言論自由、謹守黨政軍退出媒體分際，協助媒體自由競爭發展、保障消費者權益。民進黨執政後，黨政全面進軍媒體，NCC完成撤照中天任務，獨立機關形象不演了，主委陳耀祥公然喊話要把52頻道給公廣集團，再虛幌一招由系統業者中嘉提出華視新聞台申請審議中。

NCC原本按規畫排審華視移頻，卡在台北市政府提出要華視改善財務、自製率，NCC只得要求華視補件再審。至於與綠營交好的年代集團董事長練台生，明知搶不到52頻道，作勢提出由台視新聞台補上，雖只是陪榜意在展現媒體王國實力，進而強化其有線電視市場競爭力，鞏固在花東壟斷市場優勢，NCC則有如黨政商利益調和劑。

再怎麼難看，都必須作做個樣子。NCC關掉中天之前，煞有其事舉辦換照聽證會，表面上基於媒體產業發展及收視戶權益，暗地設計成7委員聯合批鬥中天大會，再7：0票決關台。同樣戲碼日前在花蓮OTT說明會上演，只是劇本及對象不同，NCC一副公正無私模樣，真正重點要喬好各方利益。

NCC在花蓮舉辦的OTT說明會，起因富邦集團的凱擘有線電視，申請跨區花蓮經營被NCC否決，富邦不死心，改以集團旗下「台固媒體」跨區花蓮以「OTT TV」形式的「台灣大寬頻花蓮好好看」，經營台灣大寬頻影音、寬頻上網服務，引爆業界爭議，NCC因而出馬扮演裁判角色。

在傳統電視媒體數位匯流發展的潮流下，跨足經營OTT影音服務，進而以全媒體商業經營模式，已勢不可擋。為了搶奪花蓮有線電視市場大餅，富邦蔡明忠不惜與練台生直球對決，NCC在花蓮舉辦的OTT說明會，也是NCC開放有線電視申請跨區經營以來，第一件受理的公開說明會。

NCC辦說明會前先進行調查，高舉有線電視市占率不能超過1/3的尚方寶劍，而凱擘原本以機上盒搭載OTT TV服務，附加80個衛星電視頻道內容，對收視戶有極大誘因，為避免爭議只得把80個頻道先移除。蔡明忠與練台生背後都有黨政撐腰，NCC如何做出最終裁判，外界都睜大眼等著看。

掌控媒體維繫政權是民進黨最重要目標，可預見的是，只要攸關媒體生殺大權，NCC最終裁判都得看府院黨指令而定，如同NCC委員的任命及關中天新聞台，完全照著總統府外洩密件劇本走。而陳耀祥已達成關中天最重要任務，足以向行政院長蘇貞昌證明他「很會處理事情」、NCC足堪重任。可悲的是NCC扮媒體沙皇雖有模有樣、卻沒骨頭、沒靈魂。

（作者為資深媒體人）