中美安克拉治會談針鋒相對之後，等於向全球不再掩飾地宣告，新世紀的兩強霸王之爭正式揭開序幕；同時也意味著全球所有國家都將面臨被迫選邊的壓力與窘境。

其實，早在2010年中國GDP超過日本之後，中美即雙雙掉入了老大老二矛盾的「修昔底德陷阱」。當時上任未久的歐巴馬就採取了從全球退縮，卻針對中國的「重返亞太」戰略；8年之後，川普繼之，且拉長戰線，成「印太戰略」。

但12年下來，老大不但未壓住老二，甚至還因為差距逐年縮小還有被老二反超之勢，於是第三回合登場的拜登不得不卯足全力，以全面進攻、全面脫鉤、全面統戰的方式對付中國──於美方有利處進攻，於美方不利處脫鉤，而無論進攻與脫鉤，都積極拉攏、脅迫包括盟友在內的一眾國家形成統一戰線，借用中國的歷史概念，美國玩的就是「合縱」戰略。只怪美國人不諳歷史，歷史上合縱戰略幾無成功之例，最著名的即2000多年前六國合縱滅秦卻為秦所滅的故事。

合縱之難，首先難在若成員少，無合力，但成員一眾，觀點難求一致，且利益分歧；正因如此，就容易被對手楔入甚至離間而壞了大局。戰國時期，六國之間合縱之策屢現，或3、4國，或5、6國，均未成事。除此之外，秦之最終滅六國完成一統，還有經濟邏輯。

近有公孫策先生為文指出，當時天下由於鐵工具普及，生產力躍升，物質流通與交易才是天下人的一致需求，然而當時各國度量衡、貨幣制度紊亂，甚至各個諸侯國內部都未能統一。與各國不同，秦自商鞅變法之後，貨幣統一、度量衡統一、車軌統一，這樣的秦制自然極有利於貨通有無的貿易，成為天下人之嚮往。由是觀之，外交、軍事之外，經濟亦是影響或決定合縱戰略成敗的關鍵因素。

鑑古論今，美國拜登時代對付中國的合縱戰略，撇開外交、安全的部分不談，經濟的合縱主要有兩大部分，一是供應面的脫鉤，比如切斷各國與中國之間的要素鏈、生產鏈及技術鏈，讓中國作為一個全球最大工廠出現運作上的困難；二是需求面的脫鉤，比如採取報復性關稅，對中國作為一個世界最大貿易市場給予窒息壓力。

美國此一完全違反全球化精神的合縱戰略行不行得通，必須有兩個形勢：

一、全球經濟處於什麼狀態？是供過於求還是供不應求？形勢十分清楚，自從40年前中國改革開放並融入全球化體系後，迄今未出現全球性的商品價格膨脹的現象，加上進入新世紀以來的網絡經濟，總的來講，是一個生產力富餘過剩的狀態，這一點，酷似2000多年前的戰國時期，「市場是王」。

二、全球的市場在哪裡？無需多想，當然就是中國。必須看到，中國14億人口規模的市場迄今仍是一個未飽和的市場，隨著交通與基礎建設的普及，及脫貧扶貧政策的推進，全球恐怕還看不到有哪一個市場比中國更大更有潛力。在這樣的形勢與趨勢下，美國作為合縱聯盟的盟主，想要嚴格約束其盟員違抗市場誘惑，挑戰經濟邏輯，並非易為。

歷史何以一再重演？當然並非巧合，而是其中的邏輯未變。新世紀的美國合縱，或許將再給歷史添上一個新的註解。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）