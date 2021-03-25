罷免，是近期以來世界上開始流行的民主政治活動；至少台灣如此。

眾所周知，罷免是反映直接民權，賦予選民使用選票罷黜不適任民意代表的制度。過去罷免成功的例子很少。近年狀況丕變，由於法律調低了連署、有效票同意票數以及通過罷免之最低人數等各項門檻，罷免提案成案的機會明顯增加，成案後投票通過或是接近罷免成功的例子日多。是否應該回頭調高各項門檻的人數，降低罷免的成功率，遂又已成為政治上出乎爾而又反乎爾的話題。

若是觀察其他國家的罷免制度，可以發現除了人數門檻高低的選擇之外，還有其他足以決定罷免制度乃至民主體質更具根本性的議題，值得討論。例如罷免案的成立需不需要明確的法定事由，就是其一。

立法院的網站中，有則由曾耀民先生所撰寫，關於英國《2015年國會議員罷免法》（Recall of MPs Act 2015）的簡介與分析，指出英國制度與我國制度具有重大不同。該法係於2015年3月26日由英王批准生效，規定了國會議員之罷免如何發動及其處理程序，乃至於其議席出缺的補選方式。

值得注意的是，英國此項立法的目的，主在對於違反法律、國會紀律或規則，且情節嚴重之選區國會議員提出罷免交付選區選民投票，罷免成功，即舉辦補選。其立法重點是，國會議員罷免制度，全以國會議員是否遵守法律及國會紀律做為發動罷免的基本標準。其制度功能不止是罷黜不適任的議員，還要通過選民的監督促使國會議員服膺法治；立法者立法要求人民守法的前提是，立法者本人必須守法，包括參與國會立法程序所應遵從的議事規則在內。

該法明文規定，議員如符合以下三項要件之一者，就足以啟動罷免提議程序，透過國會議長通知辦理罷免程序，由選區罷免官受理選民連署，再由選民投票決定是否剝奪議員的下議院席位，並舉行補選：

一、議員在英國犯罪被定罪判刑監禁或遭羈押未達1年且不得上訴者。（1年以上則依1981年《人民代表法》規定應當然免職。）

二、當國會標準委員會因特定議員之違紀行為向下議院提出報告後，下議院命令該議員在特定期間內暫停職務達法定之一定期間者。

三、現任國會議員因違法提供虛偽或誤導性津貼申報資料，而已定讞者。

這三項條件的共同特徵是，發動罷免之法定事由及其認定程序嚴格而且明確；選民不能主動發動罷免。立法以來，英國已經發動過三次罷免連署投票，其中兩次罷免成功，並皆已依法辦理補選。

我國的罷免制度則完全異趣，可由選區選民主動發動罷免，滿足法定人數門檻即可；罷免案中雖必備置罷免理由書，但是法律並未限定何為發動罷免的正當事由，實際上無異於只要選民以為構成罷免理由，就足以成為罷免理由。這就完全不能避免純粹政治性對抗的罷免。這可說是絕對的、最直接的民主，也足以發展成為絕對的民粹政治；其法治的標準趨近於零，無人可以預知什麼樣的事由足以構成罷免成功的理由。從韓國瑜案開始至今，不論罷免成功與否，均已證明了此點。

什麼樣的社會就會產生什麼樣的制度；制度，不但反映社會的政治文化體質，而且會反過來繼續引導社會發展，愈演愈烈。不能說台灣沒有民主或民粹，但有沒有共和呢？有沒有法治呢？看了英國的制度，足以恍然大悟，為什麼立法院的議事規則，似乎從來都是觀賞作用居多；為什麼國會改革從來都不在社會發展的政治議程之中。

（作者為東吳大學法研所教授）