中美雙方在阿拉斯加舉行的2+2會談，雖然已經落幕，可是留給大家的卻是美國政府的霸道無理、霸權專制、霸凌失禮作風，毫無泱泱大國的風度，簡直有如當年舊蘇聯的翻版，令人感嘆這個堅持要做世界獨一無二霸主、高舉「美國第一」的超級強權，將何以領導世界、又何以服眾呢？

綜觀今日世局，美國如此明目張膽，不惜動用舉國之力，甚至聯合西方盟國，務必要打壓中國的和平發展，究竟所為何來？難道一個復興崛起的中國，不符合美國的國家利益嗎？美國真的小氣到不能容忍一個完全沒有威脅、侵略、占領其他國家記錄的中國逐漸強大起來的事實嗎？這一切疑問的答案，似乎已經十分明顯，那就是美國真的不能接受一個實力足以與她抗衡、文化又可以超越她、以致可以與她平起平坐的中國橫空出世，美國單純的不能面對這個殘酷的現實，而決心予以無情的壓制，中美的衝突遂在美國單方面的主導發動下，已然啟動，並日益火爆。

中方雖不願意看到情勢的惡化，但是在美國的壓迫下，只能被動應戰，中美沒有必要的醜陋惡鬥，逐一在世人面前上演獻醜，徒留許多不堪入目的醜態與劣跡於世，不知當今的美國執政者將會受到歷史如何嚴厲的批判與譴責，恐怕是在劫難逃，命中注定，咎由自取，怪不得任何人。

美國這種囂張行徑，不禁令筆者想到南宋詩人楊萬里所寫的一首詩，非常貼切的比喻了當前的局勢：「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧。到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村。」詩裡「萬山」可比喻如美國為首籌組的「合縱聯盟」，「一溪」就是指的中國。只是不論如何阻擋，最後中國仍然能夠突破列強的圍堵，達到「堂堂溪水出前村」的境界。誠應了「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡」這句話。美國的有識之士難道無視於此股洪潮，非要螳臂當車，自尋死路嗎？令人不解美國到底在面對這樣的困境時，是如何思想考慮這個問題的。

其實，在中國改革開放，經歷40餘年致力國家基礎建設，取得重大成果，造成經濟繁榮發展後，美國感受到落後的壓力時，正常的思維應是自己要亟思發憤圖強，加倍的努力付出，以期迎頭趕上，才是正途。而非用卑劣手段、刻意打壓中國的發展，以維持自己的優勢，其間的差別何止以道里計。

但願美國要改變「負面思維」的習慣，從積極面來肯定中國的進步，同時展開自己的振興計畫，投入人力、財力，帶動自己的經濟成長發展，在維護世界和平的大前提下，使世界變得更美好，贏得國際的尊敬支持，才是「王道思想」，也才能配得上做世界霸主的地位。

換句話說，要從「萬山不許一溪奔」的小心眼，改變成為樂見「堂堂溪水出前村」的大度，美國人的功過難易之間，存乎一心而已。關鍵在自己的心態，卻往往成為成敗關鍵，拜登政府能無感乎？能無檢討乎？

（作者為國立高雄科技大學前校長）