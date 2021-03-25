原意圖參選中國國民黨主席已確定「未遂」的趙少康，日前召開記者會痛批國民黨中央常務委員會「乾脆廢掉」，引發了若干中央常務委員的反彈。這是志在爭取代表國民黨參選總統而回歸國民黨，必然會想到要以改造國民黨來驚濤拍岸，進而激發出捲起千堆雪的壯闊氣勢。

趙少康批評國民黨中常委多數缺乏民意基礎，而且人數過多，甚至還藉此頭銜在大陸做生意，把國民黨的形象都搞壞了等。這些確實存在的情形，中常委礙於黨內人情，不可能有人會在黨內提出，而又有誰敢直言挑戰黨內最高權力機構的功能？看來趙少康有意在國民黨內激起「鯰魚之亂」，可在一定程度上「激活」國民黨內的「沙丁魚」們。

依國民黨黨章規定，目前該黨的中央委員置有210人，而中央常務委員則由黨代表從這210人中選出32人，另有7人到12人的「指定中常委」係由主席指派。國民黨在淪為在野黨後，基於擴大容納各方勢力到黨決策體系的思維，讓黨的決策機構有了逐漸膨脹的趨勢。然而，黨員數約有34萬人的國民黨，黨的決策機構人數眾多，卻仍不敵決策機構人數較少的民進黨。

中國共產黨黨員數近9200萬人，但其中央委員人數為204人，中央政治局委員為25人，形式上採中央集體領導的中央政治局常務委員為7人，都可作為國民黨決策機構人數的參考。國民黨的中央委員和中常委人數偏多，過去中共注重國民黨要求在兩岸交流時的對等，這些國民黨中央「大員」到大陸會受到相當的禮遇，不僅存在趙少康所言搞壞國民黨形象的情形，也或許因求之者眾，以致名額不易減少。

去年11月下旬，前國民黨副主席關中在其新書發表會上，亦曾對媒體表示，中常委必須要有相當的社會影響力、知名度和對黨有貢獻，他質疑「現在的這些人有嗎？」而且國民黨的中常會沒有企圖心，民眾就不會相信這種中常會對國家社會能做出貢獻？因此，趙少康建議中常委人數減為15人，執政時對人選有一套作法，在野時則改由民意代表、直轄市和縣市長代表出任，這應都是確保其具有功能性和代表性的務實作法。

查閱國民黨網站上的「中國國民黨中央委員會組織架構表」，我們完全看不到中常會和中央委員會的「位置」，這也意味了中常會其實已非日常黨的最高決策機構。事實上，自從黨主席改為黨員直選後，以往具黨最高權力機構地位的中常會，就已發生了實質的變化；畢竟，黨主席既可指定少數的中常委，而其他中常委也只是由黨代表間接選出。

或許，以目前黨主席江啟臣的資歷，即使想要「處理」中常會在黨內的角色和功能，恐怕此「歷史遺留的問題」對他來說也是力有未逮。趙少康從外部直搗黨「核心」的問題，對有意連任的江啟臣其實是利多的助力。

（作者為世新大學兼任副教授）