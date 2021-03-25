「大港開唱」是由當今立委林昶佐的「閃靈樂團」於2006年開始舉辦的一場囊括了流行、搖滾、電子、民謠以及新生代音樂創作人等各不同主題的演唱會，在陳菊主政的高雄市府全力襄贊、配合下，不但已成為台灣最引人矚目的音樂盛會，吸引不少喜好音樂、熱鬧的年輕人大量參與，更儼然成為民進黨吸收中南部年輕選民、鞏固其「南霸天」地位的重要活動。

年輕人熱情澎湃、精力充沛，又喜熱鬧、狂歡，對這樣的活動，當然是趨之若鶩的，因此每逢舉辦，都是萬頭攢動、聲浪掀天，情緒、氣氛都高亢到了極點，幾乎成為「酒神式」的嘉年華，集歡樂、熱鬧、狂亂、喧囂於一身；藝人、樂團在台上瘋狂歌舞，聽眾、觀眾在台下熱情回饋，在這一時刻，什麼理性、節制、規矩，大概都沒有人去理會了，再粗鄙、再狂亂、再蠻橫的言語和動作，也都百無禁忌的宣洩出來，尤其是閩南語中的「港」與「幹」字音近，故全場一片幹譙之聲，自然也是不足為奇。

這是在氣氛渲染下，無可避免的景況，本來也只應該視若平常，酒神式的慶典，本來就是缺此而不可的，畢竟，就在那當下的一刻，年輕人可以以粗鄙、淫穢的言語宣洩其內心的壓力與苦悶，以之作為對現實世界的抗議，也未嘗不失為一個有益的管道。

但是，如果未在當場，失去氣氛的感染，只依據後來轉播的畫面，以遠距而理性的角度觀看，自然也難免覺得其言語、動作的「下流」與「出格」，以此提出強烈的批判，作道德上的嚴厲譴責，認為此一活動「教壞囝仔大小」，也是勢所必然。

這世界本來就是眾聲喧譁的，狂亂的宣洩與理性的觀照，也同時存在人心理的正反兩面；理性與感性，從來是並存的，合不合宜，應當視乎場合來決定，在酒神式的場合，非得要以阿波羅式的標準來衡量，或者是應有阿波羅式的理性，卻反而以酒神的狂亂以應對，都是不合宜的。

但是，也正由於這樣的界限未清晰地加以釐劃，再加上其中涉及到政黨操作的問題，遂使得「大港開唱」的批評，摻雜入濃厚的政治色彩，雙方各執一端，爭嚷未休。

政治的因素，首先是策劃者林昶佐濃厚的深綠背景，再加上鼎力支持的是綠色的高雄市府，撇開其間是否有「圖利」的龐大經費疑雲，光就這點就足以引發爭論了。更何況，策展人所邀約的樂團、藝人，基本上也是以顏色為標準的，尤其特別青睞於綠色樂團或網紅藝人，此輩因其立場，在說笑逗唱之際，最喜批判、譏嘲不同陣營的人，甚至為投聽眾之所好，大肆加油添醋，使得此一「大港開唱」成為綠營宣傳自我、打擊政敵的大好良機。

是以，韓國瑜上任後，立即斷然決意停辦，表面上是以維護「風化」的理由，但是不欲此一綠油油的活動持續下去，才是箇中最主要的盤算。相對地，陳其邁補選上任後，當然是反其道而行，不但重新恢復，更且加碼演出，甚至還傳出蔡英文將蒞臨現場的訊息，未演先轟動，不但烈烈轟轟，票已售罄，更有旅行業者以此招攬客戶，組團前去觀摹。原本只應該是一場青年盛會的「大港開唱」，從此就被劃歸於民進黨，正式成為民進黨展開大內宣的重要活動了。

在此，筆者無意批評韓國瑜，但是，很顯然藍營中人是真的「不懂年輕人的心」的，民進黨可以在高雄市搞出這麼一個歷史悠久的、專屬年輕人的盛會，無論其政治目的和色彩如何，當然表現出他們對年輕族群的重視與籠絡，藍營中人卻只會以老氣橫秋的姿態，從道德、風化的角度去加以批判，這如何能得到年輕人的認同？不但不會認同，反而會導致他們對藍營的「家父長」式干涉的厭惡。為何藍營就是提不出類似「大港開唱」的活動，爭取年輕人的向心力？國民黨的青年部，究竟能搞出什麼樣的東西？

「大港開唱」的政治色彩，基本上是由樂團、藝人的邀約決定的，韓國瑜當初本不應該停辦的，反而應該擴大來辦，而改以和其他不具綠營色彩的策展單位簽約，而大公無私地邀約不同色彩的表演團隊，將政治性降到最低，還給年輕人一個真正純淨的音樂饗宴。然而，韓國瑜一步走錯，就等於「為淵驅魚」，將年輕族群拱手讓給民進黨了。

由此看來，藍綠陣營的高下，一活潑積極，一退縮保守，就年輕人這一塊來說，勝與負幾乎是可以斷言的了。

「大港開唱」即將於27、28兩日盛大召開，在「大港開唱」已然成為民進黨專利的情況下，已然可預見民進黨會藉此如何加以操弄了，沒錯，國民黨可以質疑在疫情仍未鬆弛的情況下，清明節祭典都已通令取消了，陳其邁居然大張旗鼓的開辦萬人群聚的演唱會，這明顯是「雙標」，明顯是「政治操作」；的確，蔡英文是不該在甫參加罹難飛官的祭典後，竟打算改換一副笑臉參加「大港開唱」，實為大不敬。好了，蔡英文最後是基於社會輿論的反響，取消了行程；但是，陳其邁已經決意大張旗鼓舉辦了，「雙標」就「雙標」，你又能奈他何？除非真的因此盛會而爆發「群聚感染」，誰曰不宜？

問題的關鍵是，年輕人就此死心塌地的成為民進黨的最大後援了，國民黨除了喧囂叫嚷外，還能做些什麼？

（作者為大學退休教授）