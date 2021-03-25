德基水庫集水區這兩天降雨，水位下降稍有趨緩，但仍入不敷出。（台電提供／王文吉台中傳真）

「台北的天空，有我年輕的笑容，還有我們休息和共享的角落；台北的天空，常在你我的心中，多少風雨的歲月，我只願和你渡過。」這首《台北的天空》旋律優美動人，曾經帶給許多人美好的回憶，但現在抬頭一望，味道全變了樣！

台灣空氣品質拉警報，除了PM2.5或PM10汙染嚴重外，臭氧也成為空汙的新殺手。根據台灣健康空氣行動聯盟最新的公布，台灣南部的潮州、屏東及林園1年有超過200天臭氧濃度嚴重超標，是全台臭氧的「天王天后」。政經中心的北部也淪為臭氧的新熱區，臭氧崩壞之亂已從中南部大幅蔓延到人口密集的雙北與桃園。

臭氧具有強烈的刺激性，吸入過量對人體健康有一定危害，它主要是刺激和影響呼吸道，並可損害中樞神經系統，若過濃還恐誘發猝死。眼看著兒童節將屆，台空盟將於當天舉辦反空汙遊行，呼籲家長帶著孩子一同上街爭取呼吸權。

諷刺的是，潮州高居臭氧王，同樣出身屏東的蔡總統加上蘇內閣，從中央到地方的綠色執政「蘇邁安」連線，集氣加集力，難道也挽救不了屏東和整個高屏空品區的惡化嗎？

另一方面水情嚴峻，台中、苗栗從4月6日起將採分區「供五停二」用水，蔡英文總統在臉書上呼籲大家團結，一起節約用水。而全台恐怕要算台中人最悲情了，之前飽受中火空汙之苦，只好用肺發電，現在又得團結停水、用力節水，真是欲哭無淚。

從缺電危機到缺水惡夢，再到空汙陰影，台灣從北到南，無人可以置身事外，這是真正考驗民進黨執政效能的大挑戰，民生為大，這下應該沒有理由可以再卸責了吧？