中央研究院前院長翁啟惠2017年因浩鼎案遭監察院彈劾，法院與公懲會也都認定翁財產申報不實，予以裁罰懲戒。但去年監委換屆後，監院司法及獄政委員會上演髮夾彎醜劇，日前通過第三版調查報告，認定翁啟惠無財產申報不實，也未違反《公職人員利益衝突迴避法》，形同翻案。監察院荒謬演出，輿論譁然，再次證明民進黨完全執政後大權獨攬，五院全面綠化，制衡機關功能盡失，政府公信力蕩然無存。

翁啟惠在浩鼎案中的爭議不少，且翁處理本案的股票一事，過程中曾多次被抓包，其誠信遭到嚴重質疑，當年經過媒體廣泛報導評論鬧得沸沸揚揚，至今許多人仍記憶猶新。如今舊案重新被搬上檯面運作，翻案理由卻站不住腳且避重就輕，引發更大的爭議，監察院豈能就此閃躲不顧？

綜合監察院為翁啟惠翻案的爭議，至少有如下四點；一是監察制度採「刑懲並行」原則，翁即使刑事判決無罪，若有行政過失仍得懲戒。關於他是否財產申報不實與違反利益迴避相關規範，司法機關已明白認定翁的失職，並指翁嚴重損傷政府公信。

其二，監院對同一案的第三度調查不僅創下特殊先例，調查報告也無新的事證，亦沒能並陳多元觀點，只取對翁有利部分做陳述，等於是以監院的公信力為翁個人的面子做單向的背書。

由蔡總統提名的監委發動

其三，彈劾案文依據當初的調查報告，若調查報告有問題，須先覆查推翻原調查報告，但《監察法施行細則》規定，覆查案有3年時限，以及須未經糾正及彈劾，此案已經彈劾通過，因此不符合覆查規定。正辦應是檢討覆查機制有無問題，及如何救濟，而不是因人設事、量身訂做，為個人開後門創特例。

其四，此例一開，不僅監察院的公正性被棄如敝屣，今後曾被監院彈劾或提出不利的調查報告者，若循此模式要求也援例辦理，勢將嚴重斲傷監察制度的穩定性。

說白了，會出現上述這樣怪異的「柏台御史現形記」，只能說「好巧不巧」地就發生在蔡英文總統連任後，換成全部都是她提名的監委才發生的；也或者可以說，是翁啟惠和蔡總統關係太好、後台太硬，加上更有「英系監委」仰察上意、甘為奔走所致。

本案對翁啟惠是否借名持有股票一事，當時翁的證詞反覆不一是極大的爭議。他被起訴以貪汙案審理，在調查局、士林地方法院偵審，以及監院調查財產申報案和訴願、公懲會審理時，都自認借名持有股票。直到2018年4月3日就財產申報不實案訴願補充理由，才改口股票2012年已贈與子女，後於2019年3月14日公懲會答辯書，也改口1460張股票是子女的，證詞反覆不一，但公懲會仍認定股票為翁借名持有。

問題是，翁若改口主張股票非借名持有，2014年4月向美國政府電報2013年度個人所得稅時，何須申報出售名下浩鼎股票271張的實質所得？且翁2018年8月28日在法院表示，女兒不可能有321萬美元，是他處分財產支付。國稅局也認定翁的女兒名下3000張股票係翁以借貸321萬美元方式間接贈與，再次證明是翁借名持有。

再舉一例，當時國稅局已對翁啟惠科以贈與稅和申報不實罰款將近1800萬，但在最近卻變更適用法條，將翁的直接贈與改認定為間接贈與，因此贈與稅和罰款通通不用繳。國稅局如此適時地「善解人意」，背後其實有整個國家機器因特殊個人而配合行政的不堪，對比許多因欠稅幾萬元房屋即遭法拍的慘況，這個社會侈言的公平正義猶如笑話！

陷入反智反民主惡性循環

監委為何甘冒有識者之大忌、敢犯社會眾怒而如此踐踏監院的尊嚴與功能？說穿了，就是無所畏於社會清議，也無所謂於大是大非！凡是遇到重大的異議或監督制衡，只要祭起非理性的抗中、反中魔咒，台灣社會就會跟著起乩，再差勁的施政效能都能夠躲在抗中反中的託詞盾牌後，繼續享受不受監督、不求長進的特權！空軍F5E戰機訓練的失事意外，可以全怪到是中共害的；疫苗採購的黑箱作業不能接受正常民主機制的監督，也是因為怕遭到中共的阻撓與國民黨的洩密；這樣反智反民主的惡性循環如果繼續氾濫下去，台灣還能有什麼未來？