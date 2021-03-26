民國39年1月22日，中華人民共和國江西省贛西南行署區寧都分區專員公署專員兼人民法院院長朱開銓，將黃鎮中以下中華民國江西省各級文武官員押解遊街示眾，送交寧都專署人民法院在寧都公共體育場公審，而於場中設立陣亡解放軍官兵靈位，黃鎮中對百姓遺言：「我讀過孔孟聖賢的書，於地方已仁至義盡，對先聖先賢和地方俯仰無愧。」說完神色自若，乃遭拖出司令台，於右側沿途高喊：「中國國民黨萬歲」、「中華民國萬歲」，正午12時，傳出一聲「殺」，黃鎮中為當場處決腦殼竟遭砸爛。黃鎮中夫人許守素脫逃，與舊屬黃墨林安排收屍，葬黃鎮中於家鄉寧都縣長勝鎮青茅寨村，後跋涉千里，自香港逃出中國大陸，來到台灣與從軍之次子黃春生及女婿王文、黃琴影團圓。

豫章山區作戰，迫使解放軍回攻寧都，牽制了解放軍的追擊，使江西省保安團、交通警察總隊殘部得以退出江西前往汕頭投奔胡璉。胡璉兵團毫髮無損，自江西全身而退，黃鎮中部隊遲滯斷後作戰，「血灑山河，骨曝原野」，犧牲壯烈，居功厥偉。沈發藻第四兵團與解放軍三個月於贛南三十縣間周旋，亦有其功勞。沈發藻兵團不敵而退出江西後，受命防衛粵北，不敵而行軍奔向雷州半島，餘部兩三千人經東海島乘永清輪來臺，另有一師由粵東投奔胡璉。江西省保安團袁九鵬部九個團二萬兵力則保護方天省政府人員一路撤退，一路由粵東南下汕頭，一路則由粵北撤退至廣州，再赴汕頭，編入胡璉兵團。胡璉兵團於8月撤出江西，前進粵東，再沿韓江流域南下汕頭，由汕頭出海前來台灣。

江西最後抵抗

國軍殘部的抵抗竟未因黃鎮中的殉難而中止。胡璉兵團於民國38年10月由汕頭出海支援古寧頭和登步島防衛戰獲得大捷後，台灣形勢趨於穩定，12月9日，中央政府由行政院長兼國防部長閻錫山主持，由四川省成都市遷臺北，兩岸分治自此確立。不料國防部參謀次長吳石叛變，竟將《關於大陸失陷後組織全國性游擊武裝的應變計劃》以及〈台灣戰區戰略防禦圖〉和關於舟山定海和金門海上防衛的〈海防前線陣地兵力、火器配備圖〉，交與中國共產黨華東局派遣而來的諜報員朱諶之，再由朱諶之送交共產黨台灣省工作委員會書記蔡孝乾轉交中華人民共和國黨政當局，對敵後游擊作戰部署造成極大傷害。

民國39年1月底，東南人民反共救國軍人員，在福建省泰寧縣聯繫上與嚴正領軍之閩贛邊區民眾自衛軍協同作戰的江西省豫章山區綏靖司令部第六游擊總隊長廖其祥（廖大肚子），乃升任廖其祥為江西省豫章山區游擊隊司令，並以李彬為副司令，六總隊江西省南城縣第十八支隊長王象其繼任六總隊長，2月21日，豫章山區游擊隊在閩贛邊區民眾自衛軍之支援下以六百人攻下江西省資溪縣兩天，是為資溪暴動，震驚兩岸，解放軍迅速開往資溪鎮壓，王象其力敵於5月兵敗被俘，廖其祥隊部則在福建省光澤縣遭解放軍重擊。此際，毛森命東南人民反共救國軍江西軍事聯絡組派出一支十四人武裝特務，自福建省漳浦縣登陸，潛往江西協助廖其祥，不幸於8月在江西遭到解放軍圍殲，當是時廖其祥率領殘部在武夷山區流竄。民國40年2月春節期間，廖其祥殘部出現在福建省泰寧縣弋口鄉，解放軍駐福建省建寧縣剿匪部隊第二八七團第二營第五連杜玉泰部，經燕作秀、陳祖蔚領導之泰寧弋口武裝工作隊通報，於14日越過浦溪河，以迅雷不及掩耳之勢，猛攻馬坑岩洞，將廖其祥等十餘位國軍官兵全部殲滅或俘虜。廖其祥在綁送泰寧縣城途中落崖而死亡，中華人民共和國廣昌縣長馬加派員取回廖其祥首級，掛在汽車站路邊示眾。至此，豫章山區游擊隊司令部被徹底摧毀。到41年底，江西全省國軍殘部共被殲滅達五萬五千多人。

胡璉兵團突圍江西，並有江西各軍與解放軍劉伯承四野、林彪二野勁旅糾纏，乃使得江西省政府殘部得以有序撤退來臺，江西殘兵最後集結於汕頭，編入胡璉兵團新建之第十九軍，以劉雲瀚為軍長，江西省保安團編為第十三師，師長吳垂昆，交通警察總隊編為第四十三師，師長鮑步超，隨胡璉兵團分批來臺，成為保衛台灣的主力部隊。胡璉兵團在江西重建，無論官兵或怒潮學生，主力均為江西人，汕頭新建之劉雲瀚第十九軍亦為江西省軍警殘部，江西軍人可以說是中華民國於台灣再造的最主要戰力，胡璉生前頌讚「正氣在江西」不已，於江西人對國家的貢獻銘刻在心。

謝海籌斷後，胡璉兵團完整撤臺

粵東各縣原已淪陷，經胡璉兵團突圍收復，並與自汕頭登陸反攻之第十一師劉鼎漢部會師，兵團乃再進一步往潮汕集中，由胡璉任命副司令官王巖出任潮汕警備總司令，以徵集兵員為主要任務，胡璉認為凡屬壯丁均不應留置為共匪所利用，故而爆發抓伕（拉壯丁）情事。

胡璉兵團為向潮汕移動，乃於民國38年8月下旬放棄梅州。解放軍則越過贛南直撲梅州予以追擊。胡璉於9月1日命柯遠芬接任怒潮學校校長，9月初在潮安縣庵埠鎮重整怒潮學校，此時廣東省政府主席薛岳來電斥責，指柯遠芬擅離行政職位，而命其部署敵後游擊與敵後政權。柯遠芬乃報請胡璉批示攜款及槍前往豐順縣湯坑鎮，召集興寧、平遠、五華及梅縣各縣官員會商此事，當場得到響應，柯遠芬乃向主席薛岳報備，任命興寧縣長謝海籌繼任第九區（興梅）行政督察專員及粵東游擊縱隊司令兼興寧游擊支隊司令，新任陳楷為平遠縣長兼平遠游擊支隊長，五華縣長薛定球兼五華游擊支隊長，新任鍾志勤為梅縣縣長兼梅縣游擊支隊長，其中，陳楷、鍾志勤年僅二十幾歲。柯遠芬率領新部署之敵後各縣縣長至興寧縣水口鎮，召集各預備師部隊，徵得兩千多名志願參加敵後游擊之官兵。柯遠芬再往大埔縣之三河壩，與駐在該縣的蕉嶺縣、大埔縣、梅縣各縣政府人員會商，蕉嶺縣長陳英傑與大埔縣長凃杰均志願留後，乃加授游擊支隊長，另再任命第四預備師副師長鄧少貞為梅縣縣長兼梅縣游擊支隊長。

9月21日，謝海籌部反攻收復興寧縣城，27日，解放軍閩粵贛邊區縱隊直屬暫編第三團和第一支隊第六團在粵贛湘邊區縱隊一部的配合下，包圍興寧縣城，29日發起總攻擊，謝海籌突圍，往興寧北部逃竄，解放軍第六團和粵湘贛邊縱追擊，再殲謝海籌部隊官兵一批，奪回興寧。10月1日，邊一團、邊七團和第一支隊第二團在邊縱司令員劉永生指揮下，進攻梅縣畬坑，胡璉兵團餘部副營長以下官兵一百傷亡。而五華縣長兼五華游擊支隊長薛定球，則為粵贛湘邊縱一部和閩粵贛邊縱第二支隊第八團肅清。梅州至此全部淪陷。薛定球為國立中山大學法律學系法學士，文人出身，缺乏戰陣經驗，不久便兵敗殉國。 （待續）（作者為國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授）