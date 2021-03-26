比亞迪的車型，以「秦、漢、唐、宋」命名，大大的漢字成為車型的Logo。大陸另有完全自主規劃生產的高級轎車，如與勞斯萊斯同等級的大禮車，與賓士S型、E型同級的房車，以「紅旗」命名，這就是中國紅利概念的商品化。

華為申請的專利品，實驗室名稱，商品品名，都取自於中國古籍經典，如鴻蒙芯片；玄武實驗室，另有朱雀、鯤鵬、麒麟等名號。當世界使用華為產品，與華為交易，就必須熟悉這些中國名稱。

阿里巴巴員工之間，除本名之外的別號，不是John、David Sofia Mary，而是黃蓉、郭靖、喬峰、司馬、諸葛……等。總部的核心辦公室，是在現代建築高樓旁的古宅四合院。華為、阿里巴巴，無比自豪地以中國名稱接軌全球，世界充分感受到中國元素，這就是中國紅利。

當代大陸年輕人，尤其部分女性，流行穿著漢服於課堂、辦公室、商場、旅遊景區，將漢服生活化，而非舞台表演服飾。淘寶的漢服生意，正在以「億」為單位成長中，其中一家在二○一八年，營業額高達四億人民幣。

相較於二十多年前，筆者穿長袍馬褂，行走於義大利佛羅倫斯街頭，來自大陸的人，在我身後滴滴咕咕地說著「哪兒來的，這裡又沒有說相聲的」，完全不可同日而語。

北京故宮收益成長最快的，是以「中國元素」為核心的文創產品，而且正在火紅成長中。

無論「中國李寧」的商標，比亞迪的秦、漢、唐、宋車款，華為、阿里巴巴的中文名稱，漢服的生活化，故宮文創的火紅，在在都展現了中國紅利的故事，而且正在不斷發展中。

二、完備新基礎建設

此「新基礎建設」，為羅先生於演講中的用詞，吾人完全引用。不同於大陸政府為因應新冠肺炎後，啟動經濟發展的新動能，所提的官方版新基礎建設。特此說明，以免讀者閱讀混淆。

我們熟知鐵路、公路、電力、水利、通訊等基礎建設，是經濟發展的基礎。進一步完備新基礎建設，經濟發展才能更上一層樓，開創無可限量，無限可能的未來。什麼是市場展業的新基礎建設？

以天貓購物彩妝品牌第一名「完美日記」為例。

「完美日記」，在台灣幾乎不具任何知名度，在大陸，僅以二年的時間，其銷售額就占天貓市場第一名，分別領先七十三年歷史的雅詩蘭黛，一百二十二年歷史的歐萊雅，二家世界知名品牌。

憑什麼「完美日記」能在短短的二年內，創造如此成功的銷售？因為中國大陸具有完備的新基礎建設。

「完美日記」，只要具備產品成功進入市場的核心能力，一是與消費者溝通的能力，二是洞察消費者的需求。具備好此兩項核心元素之後，其他都可交由完備的新基礎建設，建構出可上市行銷的商品。

以蜜粉為例。「完美日記」要確實掌握?消費對象，?消費對象對色彩、味道、蜜粉觸感的需求，即「完美日記」只要掌握市場需要一款怎樣品質的蜜粉，銷售給什麼樣的對象之後，其他一切材料、研發、包裝、生產、行銷規劃、通路，均可交由完備的新基礎建設，由別人來協助完成。完美日記只要掌握最核心的元素，跑最重要的第一段路，即可成功。這是三、五年前，難以想像的商品生產行銷模式。

其次因物聯網科技，行動支付，網購市場，成熟通暢的物流體系等，新基礎設施完備、農產品的產銷，可由產地直接供貨到消費者。各類小型、特製化、客製化的商品，經由主事者排列組合，即可經營網購；再加上現今流行的網紅帶貨、就地創業、就地發展、就地崛起、就地致富。小至個人、大至團隊，人人有機會，運用完備的新基礎建設，加上平均一美元的物流成本，大大降低創業、展業的門檻，促進經營的成功。

據羅振宇當天指出，一千九百萬人，在快手平台賺到錢，其中一一五萬人，來自國家級認定的貧窮縣。

（待續）