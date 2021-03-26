很榮幸能參加這次的湖北中華兒女文史體驗營，當我一下飛機到了武漢，坐上遊覽車，導遊第一件事就是用武漢方言問候我們，「你過早了冇？」也教我們如何用方言問候對方用過早餐了嗎。而在其後的旅行中，我也體會到武漢的小吃「過早」文化的魅力，從淋著芝麻醬香味撲鼻的熱乾麵，內容紮實包裹鲜肉、鲜菇和鲜筍的三鮮豆皮，外表看似甜甜圈，卻酥脆而不鬆軟的麵窩，這些口感豐富有層次的過早，隆重的早餐提供給湖北人一天的活力，也讓湖北人積攢了豐富的能量，讓他們得以完成三峽大壩這幅橫跨長江的曠世鉅作。

三峽大壩 頂尖工程

於長江三峽施行大壩的工程想法由來已久，從國父孫中山所著《建國方略》裡的《實業計畫》即提出，但礙於工程直到近代才施工。集合了現代科技，人民辛勤的勞力付出，終於完成這有著蓄水、抗洪、發電功能的大工程。而我們很幸運能乘船搭升船機體會「小船坐電梯」，另外我們也看到「大船爬樓梯」的雙線五級船閘。

而三峽河畔的老黃陵廟，供奉著黃牛與大禹，廟內的梁柱還有著當年長江泛濫洪水淹沒的水位記錄。這種水位高度，令人光看到就頭皮發麻，不知這千年來讓多少人家破人亡、流離失所。現在的三峽大壩有著調節水量的抗洪功能，可說是現代的大禹。值得一提的是，三峽大壩的發電量也令我震驚，約有五個台中火力發電廠的發電量，但卻是綠色能源，乾淨無污染，的確是世界上的頂尖工程。

野人傳說 平添神秘

後來我們前往神農架國家公園，這裡充斥著喀斯特地形的怪石和野人傳說，石林有非常多種造型，像孔雀，金蛇戲玉兔等大自然鬼斧神工的作品。在海拔約3000公尺的原始山林參觀真的是一種挑戰，很容易就因稀薄的空氣而疲倦、呼吸不暢。但是林木鬱鬱蔥蔥、奇山青山連綿與怪石密集重疊、錯落有致的美景，很快的就一掃不適。野人的傳說也豐富了旅程，聽說女野人會抓著男性遊客拖入叢林，甚至後來陳老師還因為脫隊被大家打趣遇到了女野人。

最後神農架的千年杉和炎帝祭壇，又完整了整個行程，從對神木的遶行祈福，到登上炎帝祭壇的243階階梯，邊邁步邊思量，神農教耕作、授醫理、嚐百草，為華夏民族奠立了文化的基石，五穀先帝、神農大帝是我們在台灣對祂的尊稱，這代表著數千年來的炎黃子孫血脈相連的源頭，讓我敬畏又讓我懷念，登上祭壇後的虔誠祭拜，我默默許下兩岸和平的願景。

兩場表演 民族情懷

這次的旅程有安排兩場表演藝術，分別是於實驗小劇場的友誼花開萬里香與曾侯乙編鐘演奏，編鐘的演奏讓人訝異古人精準的音律，與磅礡洪亮的鐘聲。實驗小劇場麻雀雖小，五臟俱全有各種表演，有離騷的現代舞、土家族的山歌、京劇與國樂，充滿著民族情懷，也讓我此次旅程中有個美好的心靈歸宿，希冀下次有緣能再參與中華兒女文史體驗營。

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供