淡淡的三月天，杜鵑花開在山坡上，鮭魚之亂演出在壽司店。藻礁公投才過關，空汙紅害就來害，人民與政府各自KUSO，演出一幕幕荒謬劇。

知名日本壽司連鎖店看準了台灣人好貪小便宜，成功打出一波公關攻勢；全台有超過300人改名，只為狼吞虎嚥一頓免費吃到飽而認祖「鮭」宗。吃飽了撐著，又趕忙改回原名，累翻了戶政機關。古人說：「行不改名，坐不改姓」，十足教條，台灣年輕人，識實務為俊傑，為鮭魚而折腰，為壽司而堆盤，改名如兒戲，以戶政人員為芻狗。

人們大啖海鮮之餘跑去連署珍愛藻礁公投，紅藻不能吃，柴山多杯孔珊瑚也不能吃，因此要好好保護。我們懂了，同為海洋生物，好吃的不妨小確幸，不能吃的要多加保護。

經濟部頭大了，兩年前公投不是要減煤增氣嗎？現在又來公投不准建天然氣接收站，部長就語帶恐嚇了：不燒氣，就燒煤！台灣上空非常配合，連續多天PM2.5破表，從紅害到紫爆，一波接一波，由北到南，由南掃北。濱海公路霧霾迷茫，能見度欠佳，車輛前後連環追撞，可憐人未等肺腺癌來凌遲，就先因車禍喪命。

小英總統說：2025非核家園是既定政策。在近來這幾波空汙紅害的當下，台電公司核電全開，寫作的此刻，核二核三的四個機組淨發電量／裝置容量的比例接近百分之百，提供了16.8%的電力；咦！不是說要除役嗎？就全面壓榨剩餘價值？而經常大內宣的離岸風力只發9.8MW的電，佔全體發電總量22931MW的0.04%，到2025年能補上這將近17%的發電缺口嗎？未來空汙紅害時要怎麼辦？政府「只管廢核，不管肺癌」嗎？未雨不綢繆，只能臨渴掘井嗎？

說到掘井，「護國群山」的台積電等半導體產業已經開使用水車運水了，形同「杯水車薪」。全台缺水（台北好些，有翡翠水庫），這買的水從哪裡來呢？農田不都已休耕、領休耕補助了嗎？有沒有人私鑿水井賣地下水呢？既然經濟部長王美花准許各工業區開鑿水井救水荒，執法單位當然也就「聞弦音、知雅意」，即便有若干違法抽水，也就睜一隻眼、閉一隻眼了。這種「地下經濟」買賣當然帶來風險。高鐵雲林段曾因抽地下水而導致高速鐵路基樁下陷，這「乾乾」的三月天，相關單位有加強查緝嗎？屏東、嘉義、台南海邊曾因淡水養殖而超抽地下水，房屋下沉，相關單位有嚴格執法嗎？再不管，海水將入侵地下水，整個鹽化就救不回來了！鹹鹹的地下水，護國群山將來也不會買。

從「鮭魚之亂」到藻礁公投，到廢核肺癌，到臨渴掘井，我們不只看到種種荒謬，也感受到重重危機，台灣缺水、缺電，還缺德！

（作者為台灣社會責任公益減害研究發展協會執行長）