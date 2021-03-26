美國國務卿布林肯協同國防部長奧斯丁與日本防衛大臣岸信夫的「2＋2」會談，規劃於今年下半年東奧會之後，在釣魚台舉行大規模聯合軍演。擁有15萬兵力的陸上自衛隊將出動14萬人參演，希望能遏止中國在東海的野心。

日本《共同社》3月21日指出，美日防長除了談到「尖閣有事」，更討論到了「台灣有事」，確認兩國屆時也將密切合作。

樹欲靜而風不止

1978年8月，日本外相園田直在北京和鄧小平討論釣魚台問題，鄧小平回答，「一如既往，擱置它20年、30年嘛。」從1978年開始到2006年之間的28年間，大體上釣魚台風平浪靜。「擱置爭議、共同開發」，可說是中國處理釣魚台問題的基本原則。

2006年1月，美日開始進行「鐵拳」奪島演習，是最早的聯合奪島演習。每年美日聯合大小軍演次數極多，只是近2年的規模越來越大。

2010年是個標誌性的一年，因為當年中國GDP超過日本。日本的心理很複雜。酸溜溜的人認為，若扣除中國通貨膨脹以及日本通貨緊縮的共同作用，日本實際GDP是中國的3倍。落井下石者認為，中國正處於泡沫經濟的危機。焦躁不安者根本把頭埋進沙子裡。日本直接感受了中國的威脅，第一島鏈似乎擋不住中國向前進的腳步。

以下是這10年幾個較大型的聯合奪島演習。2010年12月，美日舉行代號為「利劍」的聯合奪島演習。2011年1月，美日在年度「山櫻演習」中，模擬了美日遭受彈道飛彈攻擊以及日本南部島嶼遭到佔領演習。2012年8至9月，美日軍隊在關島、天寧島及其附近海域進行了40多天的聯合奪島軍演。

2012年9月11日，野田佳彥內閣會議通過以20.5億日元把釣魚台本島以及北小島和南小島收歸國有，加劇了釣魚台危機。購島事件直接觸發中國海警船於2013年9月開始巡視釣魚台海域，展開兩國間長期而激烈的海上對峙。

2020年10月，美日舉行軍演，針對釣魚台出現突發事件時美日如何向島投送軍隊以牽制中國的軍演。2021年下半年的演習是參與人數最多的美日聯合奪島演習。看起來鄧小平說釣魚台擱置20年、30年沒有錯，只是中國崛起讓釣魚台不再寧靜。

奪島戰術

日本對於奪島作戰並不陌生，二戰期間日軍就奪取了太平洋許多島嶼，而且在諸多島嶼和美軍進行過激烈交戰。根據讀賣新聞報導，下半年演習場地可能在黃尾嶼和赤尾嶼，陸上自衛隊將出動14萬人，已經是破紀錄的規模了。

然而，赤尾嶼面積只有0.195KM2，相當於27個足球場，黃尾嶼面積0.909KM2，大約是赤尾嶼的4倍大，而且懸崖峭壁不易攀登。我們很難想像這兩個島嶼怎麼接待14萬人的登陸或機降！即使扣除後勤和支援部隊，作戰部隊至少還有5、6萬人，平均每個島嶼至少有1萬到4、5萬人之譜、再加上大批火炮、飛彈和裝甲車輛，怎麼上岸呢？

想必14萬人部隊是誇張的說法，或者演習地點還需要再確認，或者實際登島人數只有數千人，或者只是演練同盟國聯合作戰能力。無論如何，我們嘗試整理日本陸上自衛隊奪取釣魚台的戰術。

第一，應急反應。一旦「西南有事」，首先投入防禦作戰的就是駐沖繩那霸的陸上自衛隊旅團。接著，負責釣魚台防禦的「西普連」將分別從長崎和佐世保搭乘運輸艦和飛機趕往釣魚台。若出動14萬人部隊，與此同時，北部、東北部、東部、中部、西部所有地面部隊必須動員。動員全部地面部隊，是個很難想像的場景。

第二，搶奪釣魚台制海權與制空權。海上自衛隊將出動所有艦艇包括準航母趕赴釣魚台海域，向敵國艦隊發起反擊。另方面以潛艦和反潛機或水雷封鎖釣魚台水域。同時，日本空中自衛隊所有戰鬥機都投入作戰。

第三，登島作戰，驅逐島上的敵國入侵部隊。登島的方式包括正規兩棲登陸、垂直登陸和空降；此外還有視距外登陸，運用直升機、魚鷹機、氣墊登陸艇等快速登陸，接著向敵軍側後發動奇襲。同時，後續作戰力量迅速向敵岸機動推進，迅速奪島。

第四，進行防空反導作戰。一旦收復釣魚台，立即轉為防禦，開始部署防空飛彈並配合戰艦，防止敵人戰機和飛彈對島展開反攻。當然，在發起奪島作戰之前和作戰期間，必須搶奪電磁權與資訊權、並壓制敵軍。

無法想像的奪島

「釣魚台有事、台灣有事」，大概是日本政府在長久壓抑之下想像出來的場景。例如中國政府對於釣魚台的立場很清楚，就是「擱置爭議、共同開發」，但是日本人就有辦法把釣魚台和台灣聯想在一起，而且還要美國人買單。當然，美國人也樂得如此做，一方面可以遏制中國，在另一方面可以就近監控日本，不讓中日走得太近。

對於中國而言，釣魚台和台灣是兩件不同的事情，而且輕重緩急也不同。以節約兵力的觀點來看，攻打釣魚台所需的兵力、物力與財力不會小於攻打台灣，雖然釣魚台蕞爾小島看似容易，但是解放軍所要面對的敵人卻是美軍與日軍；解放軍不可能登島之後，再來考慮美日軍的反應，一定得先打掉美日軍的障礙，再行登島。強行登島的結果，就是同時面對美日兩個敵人。

面對這兩個敵人，解放軍必須仔細思考先打哪個？直接與美軍對決並戰勝美軍、或者不管美軍直接打趴日本並收回釣魚台、或者美日一起打？無論是哪種做法的成本都不小，而且美中日遠不到開戰的階段，不必如此。與其花費偌大的成本登島，何不直接攻台？一旦攻下台灣，第一島鏈被攻破，釣魚台的地位就不是那麼重要了。

這種情形就像東南沙一樣，解放軍攻打東南沙固然容易，但仍無法解決台灣問題，奪下台灣，東南沙問題迎刃而解。因此對於中國而言，台灣才是重點，釣魚台以及東南沙只是附帶的。

日本極度缺乏安全感，對於周邊動靜特別敏感，可以理解。就像日本炒作北韓飛彈問題一樣，是為凸顯自己受害者的形象，不但可以吸引美國介入，還可以提高日本在東亞地區的發言權，更可以借此發展軍備。「釣魚台有事」扯上了台灣，大概也是如此。

最後一點，2020年9月，安倍晉三以身體健康為由卸任並交棒給菅義偉；由於安倍的任期沒有結束，菅義偉的任務是做滿安倍未竟的任期。目前菅義偉的支持率不斷下降，如果在今年9月任期結束之前仍然無法扭轉頹勢，那就壞了。

因此，不排除菅義偉在外交事務上尋找題材，若能激起日本民族主義情緒最好，或許可以為連任加溫。再加上美中交惡，拜登政府急需盟友，釣魚台就這樣進入雙方的視野。

結論

日本陸上自衛隊出動14萬人部隊參加美日聯合奪島演習，應該是誇大的說法，實際能夠登上黃尾嶼和赤尾嶼恐怕只有1、2千人，甚至於更少，其它參演部隊大概就是演練美日聯合作戰能力，例如作戰指揮管制與協調、情報分享、互聯互通、戰場態勢感知等等。

當前美中關係惡劣，美國的確可以藉由釣魚台遏制中國，雖然「釣魚台有事」可以扯上台灣，但是在美日中三方夾擊之下，台灣所扮演的角色卻是最蒼白無力。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）