七彩能源：煤、氣、核、水、風、光、地熱、……。天底下沒有白吃的午餐，七彩能源各有優劣，都有環境與生態的衝擊，也都有健康的風險。能源供應與價格的穩定與國家安全息息相關，台灣地狹人稠，能源超過98%依賴進口，能源多元化是必要的。贊成核能的人，從不反對其他能源的發展與使用，但是反核者卻堅持將台彎80%的電力，放在氣與煤兩項均會產生大量二氧化碳，並導致溫室效應的能源類型。目前幾乎全世界都認為氣候變遷是人類面臨最大的危機，減少能源使用造成的二氧化碳排放是各國能源政策的當務之急，而核能發電的二氧化碳排放是所有發電方式中最低的，則是毋庸爭辯的科學事實。

反核團體以散播恐懼為手段，以非專業且偏離事實的論述汙蔑核能發電，執政黨以反核、反核四為選舉籌碼，進行政治操作，取得政權。執政後，罔顧國家安全與經濟發展，以能源轉型為名，推動「非核家園」，暴虎馮河不計代價的以民脂民膏發展燃氣與再生能源發電，對台灣生態帶來重大的衝擊。

近日護藻礁完成二階段連署，蔡政府慌了手腳，民進黨與側翼團體傾巢而出的帶風向，蔡總統也坡掛上陣在臉書上喊話，以核四議題來混淆視聽，企圖轉移焦點。但綜觀其論述，除了不符合專業、惹人訕笑的口號外，剩下的只是威脅人民要在「肺」與「藻礁」間做一個選擇。行政團隊更是離譜，能源局局長連國家電力政策最重要的報告，年度「全國電力資源供需報告」出版到那一年都搞不清楚。他說去年沒出版是因為「一方面疫情關係，另一方面受近年外在環境的突發因素變化所致」。能源局長是不是應該明白告訴老百姓，到底有哪些突發因素？如果嚴重到連資源供需報告都寫不出來,這不是代表著能源局對於「突發因素」沒有應變能力嗎!換句話說，能源局已無法掌握台灣的電力供應，大家要有缺電與限電的心理準備。

8月28日核四商轉與護藻礁兩個公投案都與能源相關，公投有機會讓民眾對於能源優劣與能源政策取捨有較深入的了解。中華核能學會為一專業團體，我們有責任讓民眾了解核能，認識核四的真相，讓民眾知道台灣推動「非核家園」的代價。我們完全不反對其他能源，甚至務實的認為要維持供電與電價的穩定，台灣也必須維持某些比例的燃煤發電。

核能學會推動的核能科普活動，將以「非核不可」為口號，有兩層意義。「非核不可」為「非核家園不可行」的縮寫，另一層意義為未來台灣七彩能源組合中，非要有核能才可以，這項訴求在民國107年「以核養綠」全國性公投中獲得多數選民的支持。

核能學會的專業人士準備好了，入市下鄉的跟各位說明核能相關議題與聆聽各位的看法。只要發出邀請，台灣任何縣市可方便到達的地方，任何時間，人數10人以上，任何團體或民眾，告訴我們，你的疑慮，我們都會有專人跟您們面對面聊聊。期待各位的邀請。

（作者為中華核能學會理事長）