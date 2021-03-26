北韓繼21日發射2枚巡航誘導彈後，不顧美國國防部24日「勿讓朝鮮半島陷入不安」的警告，25日再向東海（日本海）專屬經濟海域發射2枚彈道飛彈。日本與南韓先後立即召開緊急國家安全保障會議，研析北韓的動機及因應對策。

其實，北韓此次三番兩次連續發射飛彈訊號有脈絡可尋。16日，北韓勞動黨總書記金正恩的胞妹金與正透過《勞動新聞》以談話方式分別警告美國和南韓，「如果想在任期4年期間伸腿安眠就不要惹事生非」、「執政末年只會痛苦不會平靜」。因此，發射飛彈就是兌現金與正的預言，根本不意外。

直接的導火線來自美國國務卿布林肯於16日在美日聯合聲明中批評北韓政府體制與人權問題。美國可能忘了，北韓早於1月勞動黨第8次大會中決議，對美的政策是「硬碰硬、善待善」。尤其，拜登新政府的對朝政策尚未出爐前，北韓認為有必要向美國先來個下馬威。

北韓有老大哥中國大陸在背後撐腰。21日，中國共產黨對外聯絡部長宋濤接見北韓駐中新任大使李龍南時，彼此交換大陸國家主席習近平和金正恩的口頭書信。習近平說：「目前，無論國際或地區形勢面臨巨大轉變，中國與北韓一同堅持朝鮮半島問題的政治解決，守護朝鮮半島的和平與安定，進而為了此地區的和平、安定及繁榮，中國將提供新穎而積極的貢獻」。北韓領導人金正恩回應稱：「確信朝中友好關係隨著時代的要求和根本利益持續升騰發展」。金正恩確實獲得支援，中國裝滿肥料的貨車送往北韓。

此刻，最難過又失望的人是文在寅。可謂文在寅面臨屋漏偏逢連夜雨的局面。文在寅執政4年以來，全心全力投入的朝鮮半島和平進程幾近破產。在任期僅剩1年多期間，要修補兩韓關係越來越難上加難。國家安全會議結論也只能以「十分憂慮北韓蠢蠢欲動」輕輕帶過，無法使用刺激北韓的言詞。

文在寅與執政的民主黨原本想利用兩韓政績轉換成執政黨候選人的選票。不料，市長補選僅剩10多天，目前來看，從去年開始的「檢亂」、近日的公務員利用職便投機房地及北韓的飛彈，無一不是文在寅的痛楚。各家民調公司的數據也顯示，首爾和釜山市長的執政黨候選人遠遠落後反對黨，幾乎無法翻倒。

韓國人喜歡說「民心是天心」。果真，南韓經過保守派與進步派不同政府的不斷洗練，經過「貨比貨」結果，現在南韓選民終於渴望政黨輪替，要選擇保守政府再度出現。

說實話，不僅南韓政情與台灣頗為類似，國會由執政黨掌握，可以多數暴力施政，文在寅與蔡英文揭櫫的進步理念也大同小異。北韓飛彈轉變南韓政局，對台灣來說應是警訊。

中美吵嚷不停，提供金正恩發射更多飛彈的機會，並且越飛越遠，目標將是衝進美國本土。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）