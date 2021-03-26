正當世界上許多國家都已經大規模展開新冠疫苗接種的時候，我們的中央疫情指揮中心還遮著、掩著，說不準對外採購的疫苖是怎麼買的？價格多少？以及什麼時候能普遍打進台灣人的手臂上？這一不堪的情景，讓人覺得民進黨政府先前對外誇稱的「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help），可能得改成「台灣需要幫忙」（Taiwan Needs Help）。

我們到現在只能買到少量新冠疫苗，這和中央疫情指揮中心一直沉醉於所謂的台灣防疫奇蹟、「防疫優等生」虛名，以及把政治汙染到疫情防制有關，導致政府在對外採購疫苗時，挖坑自限，任人宰割。而且被宰割了之後，疫苗還遲遲不到手。

大家都清楚，去年初新冠肺炎疫情在全世界爆發之後，各國除了急著關閉邊界，禁止人民旅行，以及限制人民居家活動之外，各國政府最關注的焦點，就是疫苖的研發、生產及取得。因此，各國疫情大流行的恐怖消息中，經常夾雜著許多疫苗研發進程的新聞。而且西方國家的領導人，還把疫苗的問世形容成黑暗隧道尾的曙光。

我們的中央疫情中心當然也知道疫苗的重要。但知道歸知道，指揮中心卻沒有化知道為實際行動，全力設法推動國內藥廠或研究部門，盡速研究出有效疫苗。更沒有積極部署採購團隊先期到各國接觸研發疫苗的藥廠，協商疫苗的訂購。

不知道是不是因為在疫苗的採購上失去先機，怕被國人究責及批判，中央疫情指揮中心除了公開表明應該不會採用中國大陸疫苗之外，就一直以各種奇奇怪怪的必須保密理由，把對外的疫苗採購黑箱化。

把政府資訊公開當口頭禪的民進黨政府，在全世界這一波疫苗採購上，成了採購資訊最不透明的少數國家之一。這點，民進黨政府連他們經常罵的、看不起的中國大陸都比不上。如果民進黨人有興趣，可以谷歌一下中國大陸的疫苖消息，就可以明瞭自己有多差勁。

不想買中國大陸疫苗，放心裡就可以，不必過早張揚，免得被其他國家藥廠看破手腳，坐地起價，給你擺出要買不買的譜。這是從商初步，不是什麼學問。

買疫苗也沒有什麼好保密的。當今世界各國問市的疫苗，包括我們已經拿到的AZ疫苖，已經應允給我們的Pfizer-BioNTech、Moderna疫苗，每劑多少錢，網路上公布的清清楚楚。唯一不透明的是，大量採購的價格優待多少，以及透過哪幾個仲介商採購。

按照民進黨人過去的行事風格，他們最有興趣，最能掀起話題的，也就在這個「不透明」的部分。「優待多少」，可以被批為「回扣多少、私吞多少」。至於仲介商的部分，沒有被起底，被他們拿「圖利自家人」這樣的話罵個體無完膚，算是祖宗燒好香。

如果中央疫情指揮中心是擔心，萬一採購消息一曝光，會招來「打壓」，那麼這個擔心，真的是被害妄想症。大家想想，採購疫苗來防制疫病，又不是買戰鬥機、飛彈、大炮，哪有可能引來誰打壓。

況且中國大陸自己生產問市的疫苗已經有好幾種，多到可以大量外銷世界各國，中國大陸完全沒有理由去打壓台灣向美國、英國買疫苗。更何況，美英等大國，正在跟大陸鬧不和，不可能會配合大陸打壓台灣。

其次，疫苗雖是對抗病毒的救命良藥，但本質上還是藥廠的商品。在愈來愈多的藥廠，不斷發布新疫苗的情況下，各藥廠疫苗之間，還是會有市場競爭。我認為，在疫苗採購上，只有不努力、不盡責的政府，才會遇上困難。會想方設法的政府，沒有買不到的疫苗。

新冠疫情若是一段暗無天日的長隧道，那麼，取得足夠又有效的疫苗，就是隧道出口的最後半哩路。中央疫情指揮中心如果要讓台灣人走出隧道，迎接全民接種疫苗，享有群體免疫的陽光，得加把勁，公開透明的採購疫苗。