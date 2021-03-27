屏東市孔家小館的牛肉麵分量十足，1碗下肚後非常有滿足感，老闆孔賢崑希望上門顧客都能吃得飽飽的。孔家小館老闆孔賢崑是孔子第72代子孫，退伍後開了麵食館，非常受到歡迎。他從小和祖籍山東的父親學習麵食，牛肉麵是以爸爸的味道為基底來進行改良調整，湯頭風味醇厚，搭配手工麵和大塊牛肉非常對味。

孔賢崑的父親隨國民政府來台後落腳屏東市眷村，時常會做家鄉口味的麵食，如麵疙瘩、水餃、大滷麵、牛肉麵給孩子吃，他從小跟著爸爸一起邊玩邊做麵食，耳濡目染學會一手好手藝，退伍之後決定開1家麵食館，傳承爸爸的味道。

牛肉麵是店裡的招牌商品，孔賢崑說，他吃過很多家店的牛肉麵，很少能有滿足感，好像總是有差1、2口的遺憾，因此店裡的牛肉麵分量十足，小碗就如同其他店的大碗，大碗就是「碗公大」，希望顧客吃完都能撐著肚子，帶著飽足感回家。

湯底是牛肉麵最重要的靈魂，他以牛大骨加入多種中藥材熬煮，除了傳統八角、花椒、乾草、桂皮、川芎等，還加入獨門中藥和香料，因此香氣特別濃郁，入口味道醇厚帶有淡淡甘甜，

麵採用手工麵，口感Q彈；肉則選用牛前腱肉，筋較多口感較札實。整碗麵上撒上大量蔥花，在視覺色彩更加多元，也更添風味。另外牛肉會去掉多餘油脂，希望讓顧客吃得更健康；多出的牛油則用於小菜豆干的調味，加上辣椒更添香氣和口感，讓「牛油辣豆干」成為店裡的熱門小菜。