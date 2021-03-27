身為一個已經三字頭的女青年，研究生時期近六十個同學裡只剩不到十個沒有結婚，所以我們沒有結婚的可以抱團取暖。兩禮拜前難得找了那時的台灣同學吃飯，他跟我一個德行——不好好學習、碰到不喜歡的工作就換、心理年齡約莫二十歲。

久別重逢，我們先互相問了三個問題：你要不要買房啊？以後想不想生孩子啊？現在賺多少錢啊？這三個問題確保我倆仍然在「同一陣線」——不買、不想，同樣都拿著身為傳媒行業該拿的、比理工科少一半以上的薪資。

確定我倆仍在同一個陣營後，我們才繼續就更高深的議題進行討論——你還在那家媒體公司做兩岸新聞啊？做挺久了啊。台灣每天就是那些事情多無聊啊！

我發現他真的像個局外人，用完全「台灣之外」的角度、像大陸人一樣看戲似地看著海峽對岸發生的各種大戲。那天我倆吃完飯，一起走回地鐵站的路上，我止不住地記起以前剛入學北大時，跟他吐槽的各種大驚小怪。

「你說校門外烤串攤的新疆婆婆賣的羊肉串真可能是老鼠肉嗎？為什麼食堂裡的麵和飯我永遠只能吃三分之一，北方人的身體構造和我們是不是不一樣啊？」

時光冉冉，我們這代台灣北漂也三十歲了。我們處在一個有趣尷尬的境地。四五十歲的「上一代」台灣北漂有很大一部分人是台幹，活在台灣人的圈子裡怡然自得。他們的小孩可能在上海深圳念書，但仍然買台灣食品跟科技園區裡的台灣人一同吃飯，在大陸自己打造自己的台灣人小天地。而我們的下一代人呢？

什麼叫台幹？我們只知道996。

我們這些說小不小、但在其他台幹看來「還很小」的三十歲北漂台灣人，望著上代人吃點肥肉、看著下代人在百度和阿里搶實習崗位，自己雖在北京混到了勉強算中間小主管的職位，但也時時緊張迷茫。

我剖析自己和身邊的台灣北漂朋友，發現我們在外表上、思想上逐漸逐漸成為一線城市小資上班族的樣貌。但有一點不太一樣。

30歲的台灣北漂，對於「在北京混得還行吧」的門檻，比30歲大陸北漂低一些。

30歲，怎樣算是「及格」？我和身邊幾個損友的標準是：文科生的話一萬多兩萬初人民幣月薪也算可以了吧，自己租一個小房子養隻貓，可以自由喝酒和買肉吃，簡直完美。

跟大陸同事講這個標準，他睜大眼睛，租房？你不買啊？在他看來，沒有買房，租間房子哪叫「及格」，分明是食物鏈最底層。

在北京的大陸民眾對買房有很深的怨念。我自詡是一個很地道的北京居民，成天抱怨賺錢太少花錢太多空氣太糟餐廳太貴。許多時候我感覺自己就是這個社會的一分子，有時候又覺得莫名其妙。

比如，打車時有時候滴滴師傅會閒聊一下，他們會問以下幾個問題——你在北京多久了？哇，這麼久啦，你三十啦？你住的這個樓還行啊，這是租的還是買的啊？

租房，那你以後不買房啊？定居北京得買啊！

以前住在舊小區時，隔壁的大爺也曾問過，你們這些女孩都不小了，還住群租房呢？

（關你屁事啊！！！）

在台北，如果你30歲能有五六萬台幣的月薪已經很不錯了，更不會有人進一步詢問「你房子租的還買的？」再看看我這些混在北京的同齡台灣朋友，只有一個因為結婚買了房，買的還不是北京，是東北。

「誰買的起北京的房啊？」若講買房，30歲的台灣北漂會翻白眼。

看到這裡，有人會說，你們真是不懂，果然還是台灣人嘛。但是得強調，除此之外，在很多層面我真是被北京帶跑了，與大陸同齡人無縫接軌。這尤其體現在回台灣與親朋好友見面時。

在北京待著這些年，最明顯的改變就是對金錢的概念。我個人沒有多少資產，但是老覺得自己也是見慣世面的成熟女人。

比如閨蜜驚歎，某某老同學現在一個月掙十萬台幣，簡直人生贏家。我都會克制住自己討人厭地回嘴，唉喔我某位同事是拆遷戶，名下北京四套房子咧。

地道北京居民如我，跟同齡的台灣朋友聊經濟與收入議題，常常會感覺自己像是某位刻薄壞心眼的上海太太，拿著咖啡微笑聽你講話，卻在內心翻了白眼，唉喲這樣就富啦？真是沒見過富的咧。（當然，我本人也沒見過富的）

而且我也發現，年近三十(或三十多歲)的大陸朋友買起東西，老是輕描淡寫說一句「小幾千吧，還行」，害我現在也學會了這句話，「小幾千吧，還行」，然後在內心捶桌子——幾萬台幣啊，你們這些敗家貨。 北京居民的「還行」真可怕。

大陸一線城市的物慾、野心與焦慮，再加上北京有比台北還要深的「你30歲了你就該怎樣怎樣」的氛圍，或多或少影響了邁入3字頭的我們。每次回到台灣的懷抱，我總會深吸一口氣——終於回到了人人年輕、「我三十歲但我還是寶寶」的美好社會。

北京居民比台北居民追求更多，要有孩子要有房子要有票子，除此之外還將這份焦慮完美地留給下一代，比如北京國際小學已經開始教法文了。我告訴同事，台灣近年推崇快樂學習，你們能不能向台灣同胞看齊？

果斷被鄙視了。「等你有了孩子以後你就知道。」

研究生畢業後這幾年，我至今沒打算在大城市買房，唯一重大的「經濟成就」就是終於能自己住了。雖然是郊區，但對面是商場、旁邊是公園、屋裡能有落地窗，每當心情不好、懷疑自我時就會看著窗外的車水馬龍，然後不斷不斷告訴自己——嗯，至少現在的生活是我在北京從無到有、自己創造的。

想到這裡，又能美滋滋地開三罐啤酒，喝完倒地、迎接明天。（郭雪筠/台北女孩）