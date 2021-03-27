台灣處境艱難，這是大家都曉得的事實，但是就購買與台灣民眾身心健康攸關的新冠疫苗一事而言，以較他國高過甚多的價格「超買」，與處境艱難之間的關係，民進黨政府是欠人民一個交待的。

可有任何的跡象顯示，中國大陸在疫苗採購上曾經施壓各國疫苗廠商，不允許他們賣給台灣？這點說不清楚，只一味地以「狼來了」的姿態，蓄意誇大，而以一紙所謂的「保密協議」，就想要杜悠悠之口，其誰能信？

目前世界各國採購疫苗的價格，都已公開攤在陽光之下，孰高孰低，一目了然；台灣購買疫苗的價格，究竟多少，豈不該公諸大眾，以供檢驗？在毫無確證之下，就宣稱疫苗價格之高，是基於處境之艱難，而祭出「保密協議」作擋箭牌，甚至還有綠委倡議以「國家機密」為由欲封存十年，顯然其間必有貓膩。

早先已傳出有某吳姓立委藉機欲發「國難財」的傳聞，是否有人以「處境艱難」為名目，在整個議價的過程中上下其手，收取回扣，正不能不令人懷疑。

台灣民眾可以體諒處境之艱難，但未必有道理默默吞下高價採購的苦果，畢竟，這是全體納稅人的血汗錢，更不能允許有人藉機套利生財，殘民以自肥。民進黨應該將一切過程、價格，公攤於陽光下，豈能以「保密協定」企圖掩耳盜鈴？