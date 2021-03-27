想像一個場景，19世紀，歐洲各國因為美國南方有強迫黑奴勞動的情形，決定要抵制「美國棉」，這是有助，還是有害於黑奴？

當時的黑人，處於奴隸、強迫勞動的地位，但是抵制美國棉，黑人就等於是「連勞動的價值都沒有」，反而更為不利。今天要聲援新疆，採用的手段卻是抵制「新疆棉」，這只是一種「鋸箭法」式的聲援。

要對北京高舉人權的大旗，應該是要彎下身來，以一種「同罪相憐」的態度，呼籲北京不要犯自己曾經的錯誤。美國對黑人、印地安人；歐洲對非洲的殖民；日本對賽德克族；台灣的漢人把原住民族趕到高山地區…。

文明在進步，並不是說，過去做過的錯事，現在還可以做；但美國有把土地還給印地安人嗎，台灣的漢人有把平原還給原住民族嗎？站在道德的制高點品頭論足，這對任何國家來說，都會是反效果。

促進中國大陸的民主與人權，最直接有效的方式，是讓台灣的民主，能夠成為整個華人社會的標竿。

歐美批評中國「不民主」之餘，也應該要關注，為什麼大陸人民已經不羨幕台灣的民主成就。執政的民進黨關閉批評政府的媒體，禁止小明入境，以國家資源豢養網路側翼，以法律箝制言論自由…。

美國民主在川普時代走向民粹，台灣的民主越來越向專制靠攏，讓大陸人民也連帶唾棄西方式民主。現在又用抵制新疆棉「聲援新疆」，先別說新疆的真相，這樣有號召力嗎？