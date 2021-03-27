只要高喊「台灣價值」理智線就全斷，一切「相忍」終變成無是非對錯！從缺水、缺電，到當年金改革等重大政策問題，民進黨只要一遇到問題全都要人民「共體時艱」，不斷讓步，怎不去思考是誰無能讓人民陷入政策零和選擇性困境？

台灣缺水問題又不是人民的錯。因根源不在生活用水浪費，怎最終用漲價手段要人民相忍為國？根本問題都指向政府失能落後的部署，自己不願承認錯誤卻要全民共同承擔無水可用苦果？早就有網友清楚指出「忽視旱災的預警評估與農業用水的調配與減供，才是真正問題！」

因為根據「台灣歷年各標的用水量表」數據來看，一直以來真正用水大戶是農業用水。農業用水是最大宗大於70%，工業用水不到10%與住宅生活用水不到20%。事實證明生活用水根本不是浪費水的主因，從過去至今發現，生活用水不增反減，結果民眾不斷省水的結果，就是越省怎越是缺水。

另外，台灣缺電問題也一樣，演化到後來能源政策為了一句「2025非核家園」政治詛咒，結果是十年全台火電滿家園。民進黨喊出「用愛發電 風光啟動」、「我愛孩子不要核子」美麗口號，怎今日卻不敢說「要非核代價就是火電滿家園」，不知誰還會想要空汙無差別攻擊下罹患肺腺癌？

一句話「愛台灣」，讓所有人都活在痛苦之中，不知高喊「台灣價值」是要人民相忍為誰？說穿了不就為了自私自利、謊言滿嘴的那群人。