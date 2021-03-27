去年3月30日，郝柏村先生辭世。今年此日，我們追懷中華民國的英雄。

英雄是怎樣煉成的？除了不畏炮火，身留彈片，還有傑出的政績，以及奮鬥的一生。郝先生活過100歲，最後25年，我目睹他善用時段，爭分競秒，致力文字，留下青史在人間，因此感念特別深。

郝先生出生於民國8年，38年來台，正好30歲，自稱「只是一個小上校」，卻已全程參與抗戰與戡亂，還遠征到印度。這樣的經歷，台灣當下的青年很難想像。他的英雄歲月，大陸時期只是起點，台灣時期則全面展開，璀璨之中透見血汗。「生命寫史血寫詩」，他不是詩人，但流過鮮血，也見證過史詩的年代，那個年代一去不回了。

郝先生在台70年，從「小上校」到一級上將，步步踏實，毫無倖進。軍中過去強調保密，他的事功多半不為人知，近年出版的回憶錄也只見提要，但已令人起敬。金門炮戰爆發之後，蔣介石總統說，郝師長身處「鼎沸一樣的硝煙彈雨之中」，沉著應戰，指揮若定。有金馬才有台澎，台灣得以保全到今天，我們能夠盡棄前賢嗎？

郝先生在8年參謀總長任內4度訪美，解決了軍售的重要問題，加強了經國號戰機的性能，完成了二代艦的採購，台灣因此更安全，他也如釋重負，不再靠藥物助眠。他兼任中山科學院院長，啟動國防科技的快車，以制空武器和電子戰裝備為第一優先，歷盡艱難後果然達標。蔣經國總統猝逝，李登輝先生依據憲法繼任，他維護憲法，所以率同三軍支持。施明德先生說，郝總長是「民主將軍」，此為他一生的縮寫，當之無愧。

郝先生在2年9個月行政院長任內，迅速改善了治安，提升了公權力，衝高了經濟成長率，成立了228真相調查小組，搭起了兩岸交流架構，主催了辜汪會談，也證明了「軍轉文」的成功。他上任1年，支持的民調就達到9成，輿論稱之為「蔣經國第二」。台北捷運通車時，前台北縣長尤清說，郝院長的功勞最大，他則謙稱不敢當，後來更表示自己一事無成，對台灣的前途至感憂心。

郝先生因為深愛中華民國，所以無法深愛兩岸當局。請問，兩岸當局真愛中華民國嗎？他所盼望者，是2300萬人民，認同「中華民國加台灣」，而非「台灣減中華民國」，唯有保衛中華民國，才是台灣自救之道。我難忘他說這些話時的眼角淚光。

郝先生稱讚台灣人民勤奮善良，是中華民族的菁英。他走過槍林彈雨，不止一次負傷，因此分外珍惜和平，不忍台灣淪為戰場。趨吉避凶之道，在體認政治是號召的藝術，充實國防之餘，重申以自由、民主、均富統一中國，爭取大陸的民心，共軍也因此師出無名。「中國人不打中國人」，這是大陸當局的宣示。中華民國（Republic of China）的國民，不是Chinese嗎？他的肺腑之言，既考驗兩岸當局，也啟發兩岸人民，此際有如空谷足音，迴盪天地之間。

（作者為世新大學客座教授）