洪秀柱3月27日舉辦兩岸論壇，討論的主題是國民黨兩岸論述暨路線辯論。然而，現任黨主席江啟臣卻以另有行程為由不克出席，他早就想把「九二共識」存而不論，避免再捅馬蜂窩，盤算國民黨要在台灣重拾政權，必須甩開「親中舔共」的包袱。

洪秀柱強調，舉辦論壇的目的，是希望藉由黨內辯論，找回正確的路線；也希望國民黨不要人云亦云，放棄自己的理想，否則無論誰當上黨主席，都會悖離創黨理念，走向獨台，甚至追隨民進黨腳步，放棄一中憲法，掉入台獨的深淵。

其實，洪秀柱真的可以請呂秀蓮擔任特別來賓，一起共襄盛舉，來場腦力風暴，呂秀蓮剛出了一本新書《兩岸恩怨如何了》，提出新論述「二二共識」，希望能夠創造新的社會對話，更是歡迎民進黨、蔡英文、國民黨，甚至大陸來跟她辯論。

倘若洪秀柱與呂秀蓮能夠同台辯論一定很有亮點，一個是深藍教母，一個是民主先驅，前者想統統不了，後者想獨不能獨，洪秀柱支持兩岸一家親，呂秀蓮認為台灣與大陸是遠親近鄰關係，一藍一綠，兩位台灣較有格局與格調的女性政治人物，老驥伏櫪、不遺餘力，心心念念兩岸和平發展，想方設法拆除戰爭引信，卻都喚不起台灣主流民意的共鳴，更被各自黨內視為異議另類。

曲高和寡，先知先覺者總是寂寞的。