一向對大陸橫眉冷對的蔡政府似乎變得善解人意了。在「春暖花開論」遭對岸潑冷水後，邱太三鍥而不捨提出「建設性模糊論」，並宣布重啟大陸商務人士來台。陳吉仲宣稱大陸叫停台灣鳳梨輸入只涉檢疫，無關政治，沸沸揚揚的鳳梨風波有望告一段落。連習慣了衝鋒陷陣的「抗中」大將吳釗燮也有所收斂，表示希望跟北京之間有機會協商。如果這些意味著民進黨當局開始正向務實地處理兩岸關係，當然是好事。然而，冰凍三尺非一日之寒，民進黨只有自我感動的「善意」是遠遠不夠的，改善兩岸關係還需要更多實實在在的善舉。

首先，民進黨應約束該黨民代與官員莫再火上澆油。「台灣人不吃這一套」、「中國沒有資格居高臨下跟台灣說話」、「大陸打多久，台灣陪多久」…。儘管蔡英文都降低了鬥爭的調門，2021年台灣也沒有重要的選舉，但「抗中保台」路線在民進黨內仍大有市場。

中美實力差距日漸縮小，習近平自信滿滿，稱中國已經可以平視這個世界，因此楊潔篪對美國官員的「訓斥」擲地有聲。但兩岸力量對比日益懸殊，綠營人心惶惶，王美惠對大陸示強根本就是東施效顰。台灣的安全繫於兩岸和平。如果兩岸關係持續改善，何來「武統」或「保台」一說？邱國正大言不慚奉陪到底，只能讓大陸疑心台灣仍在死心塌地抱美國大腿。楊潔篪的原話為「台灣是中國領土不可分割的部分」，是陸委會挑明「中華人民共和國」並挑起口水戰，既不「模糊」，也沒有「建設性」。嘴炮一時爽，事後火葬場。如果放任上述逞強之論，蔡政府所謂的善意即被抵消。

其次，民進黨須明白它在兩岸關係中欠賬太多。誠然改善兩岸關係不是台灣單方面的責任，但兩岸關係走到今天這一步，民進黨當局難辭其咎。前不久的鳳梨風波讓民進黨又以為撿到了槍，於是對大陸口誅筆伐，卻不小心讓台灣民眾知曉了真相：原來廣東等地也盛產優質鳳梨。不僅如此，為了照顧台灣農民的利益，大陸承諾農產品不輸入台灣，但允許台灣農產品銷往大陸，通關時還可以走綠色通道。

反觀民進黨當局，一方面心安理得享受大陸的豐厚讓利，另一方面則是赤裸裸反中仇中，肆無忌憚封殺大陸產品與服務。華為、愛奇藝、海康威視、淘寶、小米等都被拒之門外。前民進黨創黨元老林正杰就直言：「大陸讓利給台灣，但是我們從來不感謝他們，我們一直把他們當敵人。」大陸網友更是義憤填膺：「惠台讓利被罵統戰，居心叵測。叫停讓利又被罵霸道，恃強凌弱。民進黨到底想怎樣？」民進黨雖然時不時將善意掛在嘴邊，但大陸感受到的卻是敵意。

最後，民進黨須將善意轉化為更多的善舉。重啟大陸商務人士來台邁出了恢復兩岸交流的第一步，但遠遠不夠。由於兩岸政治互信嚴重缺失，北京對台北的「小恩小惠」已沒興趣，相反對「九二共識」寸步不讓，不過這並不代表兩岸只能維持僵局。至少恢復「小三通」、恢復兩岸直航航點、恢復大陸媒體來台輪駐等，都是民進黨可以操之於己的。只要民進黨心口如一，摒棄反中意識形態，真誠推動兩岸交流，兩岸關係改善總能迎來契機的。