美國總統拜登在美東時間3月25日下午，召開他上任2個多月來的第一場記者會，雖然事後「美國之音」認為大部分問題都與移民有關，但根據現場的熱度來看，「中國政策」應是記者會上受到較高關注的問題。

憑心而論，拜登此次對中國政策的論述或回答，與他競選期間及就任之後的相關說法，確實沒有太多的變更，這說明了拜登的對華政策應有其一致性。但是作者也曾長期接受到西方的教育，當想用東方的思維來解讀西方的政策時，在看法上總感到拜登的說法，確是很難讓外界深刻理解，到底他是在想告訴中國：即使不是「盟友」，美國是把它當成「對手」還是「敵人」？

為了釐清這個困惑，作者特別選擇了幾段拜登有代表性的談話，作了整理，這不僅是希望讓自己、也是讀者能夠清楚去了解到：拜登到底在這場記者會上想告訴中國什麼？

第一，拜登說，他對中國政策的主軸，是競爭不對抗，並要中國遵循國際規範。而且他曾明確對習近平說，美國並非要對抗中國，而是要跟中國進行激烈的競爭，而且他公開要求中國要遵守國際規則，進行公平競爭。

但另方面，拜登在回答記者的問題時，又指責中國侵犯人權，也表明不會漠視中國在新疆大設集中營關押維吾爾少數族裔、打壓香港民主、軍事威脅台灣等行為。拜登說，他將尋求與美國盟友合作，要求中國對其在台灣、香港、南海的行為及其對待維吾爾族穆斯林的行徑負責，並敦促北京遵守公平貿易的國際規則。

歐盟早在3月22日就宣布對中國官員實施制裁，這是30年來的首次。同時美國、英國、加拿大以及澳洲和紐西蘭也隨後發表聲明，對中國進行制裁或譴責。

3月18日美中首次高層戰略對話時，美國國務卿布林肯就說道「我們深切關注中國在新疆、香港和台灣的行徑，對美國的網路攻擊，以及對我們的盟友的經濟脅迫的舉措。這些行動對維持全球穩定的以規則為基礎的秩序構成了威脅。正因為如此，這些議題不單單只是內部事務。」所以布林肯說：「美國與中國的關係可以是競爭，也可以是合作關係」，但「必要敵對時就敵對」。

這種說法，很令西方國家以外的世界不解，至少這不符合拜登口中所說的「競爭」，也比「對抗」的意義來得更深一層，而且更像是把中國形塑成「敵人」，才需聯合盟友來採「圍堵」的手段。而且拜登公開要求中國要遵守國際規則，那麼這項「國際規則」定位就引發彼此爭議，到底是來自於西方國家同盟的設想？還是楊潔篪在美中首次對話所說：「我們所遵循的國際社會，所遵循的是以聯合國為核心的國際體系，是以國際法為基礎的國際秩序，而不是一小部分國家所鼓吹的規則為基礎的國際秩序。」

第二，當拜登說「我認識習近平很長一段時間了。當我從副總統職位卸任時，可以說我是全世界領導人中與習近平相處時間最多的一位。」

理論上，特別在國際禮儀的措詞上，拜登下面的發言似乎有點唐突，也可能會引發不同評價時的爭執。拜登曾說，在他上任後與習近平的一次兩小時對話中對習近平說，「只要你和你的國家繼續公然違反人權，我們將繼續不遺餘力地呼籲全世界關注此事，並清晰明確的讓大家知道發生了什麼。」而且拜登還特別指出「 他明白這一點」。

同時拜登十分確信說：「他（習近平）並不是一個民主派，他骨子裡沒有民主」。美國媒體說「拜登並未口出惡言」，但即使在台灣，對中共專制體制也持有保留看法的人士，也不致於說出這麼坦率而且不禮貌的措詞。

或許上面的敘述，特別在看不清楚拜登的對華政策到底重心何在，就是東方哲理與西方價值的不同處。

（作者為澳門理工院名譽教授）