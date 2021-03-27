大陸發布《農林22條》惠台措施，涵蓋土地使用、融資便利、管理與行銷輔導等方方面面，是邀請台灣農民、企業參與大陸下一個經濟增長點：農業與農村經濟的請貼。

大陸主動釋放誠意

台灣農民投資大陸農業已有30多年歷史，1985年台商邱伏對率先在福建漳浦成立當地第一家台資農業企業；1988年兩岸農業界人士在香港首次會晤；1996年台灣專家在福建永春教大陸農民改造第一家蘆柑果園，農業交流合作在兩岸恢復交往過程中，推演了重要角色。2005年連戰登陸「破冰之旅」，大陸掀起「台灣水果熱」，之後大陸開放零關稅台灣農產品範圍不斷擴大，台灣農民分享兩岸交流紅利。

2018年至今，大陸已經連續4年發布惠台措施。從促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」、「26條措施」，到協助台商台企應對疫情、復工復產的「11條措施」，再到此次《農林22條》聚焦農、林業及鄉村振興面向，大陸對台灣擴大開放力度漸進增強，為在陸台胞提供同等待遇的領域逐步擴大，針對台企的優惠政策也更加細化。新措施確實落實，台灣業者到大陸發展農、林業，將可獲得經營成本更低、融資條件更好、可用土地資源更多等便利，尤其重要的是，在大陸強調脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接的當下，合作發展的空間更大。

大陸日前先後發布最新指導「三農」工作的中央一號文件、「十四五規畫」和「2035願景目標綱要」，將「優先發展農業農村，全面推進鄉村振興」單獨成篇，可見大陸現階段高度重視農業農村建設。大陸農林漁牧業占全GDP比重雖然遠低於工業和服務業，但總產值仍超過12兆人民幣，基礎雄厚，加上大陸農村人口數量龐大，可支配收入成長逐年攀升，農業農村市場一片藍海，台企在新政策下將大有可為。

《農林22條》包括台胞台企在農業林業領域發展涉及的農地林地使用、融資便利和資金支持、投資經營、研發創新、開拓內銷市場等方面，確實照顧到赴陸發展農林業的實際需求，不僅涵蓋農業供應鏈中生產、加工、銷售的全流程，還涉及資金補助、保險保費補貼、個性化融資產品等優惠措施，為登陸業者解決後顧之憂。

從發布時機來看，《農林22條》既是大陸在兩岸關係僵化之際，主動釋放的善意和誠意，也是在「十四五」開局階段推動農業發展、深化兩岸融合發展的重要一步。台灣農業現代化水平高於大陸，在兩岸農業合作中具有優勢，善加利用，將可在大陸鄉村振興過程中扮演重要角色。

台灣民眾用腳投票

大陸幅員遼闊，地理、氣候、生態樣貌豐富，兩岸農業差異化發展空間巨大，台灣在農林產品育種、農林企業管理、休閒農業、智慧農業等方面的強項，可以和大陸的土地資源、廣闊市場、政策優惠形成優勢互補。台灣農林業人才和企業可在此過程中積累寶貴經驗，亦有機會反哺台灣本土農業持續發展。

《農林22條》經過一段時間規畫與「鳳梨事件」並無關聯，大陸農業技術來源也非常多，大陸農業惠台並非覬覦台灣農林業技術。民進黨政府與其高呼「狼來了」，設限阻礙業者到大陸發展，不如反省自己的政策。

台灣畢竟地狹人稠，農業發展腹地極小，成長空間有限。如果市場足夠豐腴，本土有足夠的發展空間，相信絕大多數農民都不願意離鄉背井，政府若一味將大陸惠台政策做政治化解讀，無視民眾的訴求和福祉，民眾將用腳投票、選擇到大陸發展的只會更多。

兩岸關係要改善，農業交流不可或缺。亟需超越成見，累積善意，若政府對大陸拋來的「橄欖枝」視而不見，只知空喊「捍衛鳳梨自由」的口號，甚至阻礙民眾和企業西進探索新商機，則只能坐看對岸農業發展農村建設日新月異、農業技術差距被迅速抹平，錯失共同成長的機遇。