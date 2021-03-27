台灣旱象一時難以解決，行政院日前開會，討論經濟部水利署所提「抗旱整備與應變」報告，媒體聚焦在明年初擬開徵的用水大戶「耗水費」，但主要內容其實是水利署將推動的「抗旱水源2.0」計畫，包括區域調度、開發伏流水、緊急海淡、增加淨水設備、利用建築工地地下水等，將日增16.8萬噸供水。

歷任政府失職失能

水利署也規畫未來十年投入1600億元擴建水資源，包括強化海淡廠、興建再生水廠、水庫清淤、壩體加高、強化供水管網、人工湖等。估計2031年後的整體供水量可年增10億噸，而供應竹科的緊急海淡廠已經完成。前瞻基礎建設前面4年投入的287億元，已完成新竹備援幹管、防災備援水井和伏流水等；但因降雨量持續偏少，必須推動「抗旱水源2.0」計畫。

經濟部的用心理當肯定，但地球暖化、極端氣候都已是存在20年以上的趨勢，不僅媒體報導無日無之，連教科書也列為必備內容、孩童都能朗朗上口。台灣早在2001年有個水淹台北、灌癱捷運的納莉風災，次年上半年北台灣卻出現嚴重乾旱，及半世紀來最熱夏季：竹科嚴重缺水，桃竹苗1.8萬公頃農田休耕；這種旱澇密集的極端化現象越來越嚴重，絕對是影響產業和民生的「國安問題」。

諷刺的是，台灣年降雨量約2500毫米，是全球平均值的2.5倍，雖說雨量集中、河流短促、人均得水量低，但在21世紀科技高度發展的此時，卻對雨季和颱風時的大量水源無能為力、放任其奔流入海，對照年降雨量僅300毫米，但用水無虞，農業繁榮的以色列，就知道歷任政府不只令人汗顏，根本就是嚴重失職和失能，一個人均GDP排名全球前20的經濟體，弄到讓民生用水減壓供應或局部停水，千百輛科學園區水車穿梭在建築工地尋找水源，別說沒能「超前部署」，連稱為「及時應變」都極為勉強。

試想，中科廠商用水車運水應急，一噸水要價440元，是自來水價近40倍，就算水車可以應急，代價卻極為高昂；加上民生用水「供五休二」、在臨時供水站取水引發不便，政府失能已讓社會付出巨大代價。工業用水需求近年加速增加，特別是半導體業；然而，工業的設廠資訊，除非是地下工廠，否則政府應能完全掌握，且建廠經常耗時數年，卻未能配套提供廠商足夠用水，顯然是規畫或執行出了狀況，才會產生目前窘況。

節水也要創新供水

顯然，在極端氣候已成常態，台灣耗水產業的發展又如此快速之下，傳統的規畫（包括預測模型的風險設定）已經無法因應，必須改弦更張了。例如，從前年6月到今年2月的1年半多，台灣降雨量只有年均量的4成，讓經濟部先前的「超前部署」完全破功；若未來情況更糟，降雨量更低到只有年均量1或2成時，「十年擴建水源」計畫還管用嗎？這可是個非常嚴肅的問題，說不定到時候真正發生時，連搞個「抗旱水源3.0」也應付不了，屆時再怨天尤人也已無用，而那已不是「天災」而是「人禍」了。

目前經濟部所提的因應之道，仍多屬相對傳統的供水模式，跟不上產業需求增加速度的機會極高，需要更多有效抑制需求、增加供給的前瞻方法才可能徹底解決問題。節水的措施首先必須全面性地適度提高目前幾乎是全球最低的水價，讓全民都感受到水源匱乏才會積極節水；也讓水公司除了不會虧本以外，會有足夠的保留盈餘來投資新的水源開發，而非一再地為選舉討好選民、強迫節約用水的個體去補貼那些浪費水源的人和企業。

其次，也是更重要的，參考和升級日本、新加坡、以色列等在集水和用水上卓有成效的國家，創造創新的供水模式。例如，於科學園區附近都會建立大型地下儲水槽，大雨時集水來舒緩積水或引河水分流入槽，再導進附近水庫或水塘充實蓄水備用；或如同蘇揆所提，研究新加坡於高速公路下設置引水裝置，導入水庫的可行性。必要的大型水庫應展現政府治理能促其實現。總之，只有政府的腦袋夠前瞻和創新，解決台灣長期供水問題的真正「超前部署」，才會變得可能。