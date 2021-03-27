今年春節期間，至少有兩件與中美兩國相互關連的大事發生，一是中美兩國元首互通電話，二是其內容可能涉及在火星的合作或競爭。2016國際天文期刊《The Astronomical Journal》的一篇論文稱，火星可能是人類能探勘到的最後一顆行星。

美國探測火星已經數十年，其探測火星的能力自不在話下，大陸卻是破天荒第一次，對局外人而言，其最終成敗殊難逆料，畢竟截至2020年底，全球累計49次到達火星上空探測火星的任務中，僅約20次獲得成功。

但大陸到達火星上空探測，也是有其基礎的，這春節期間，嫦娥四號的月球車玉兔2號完成了在月球背面的第27個月球日的地面探測，這是人類的創舉。也是這春節期間，火星探測器中國天問一號、阿聯酋希望號、美國毅力號，分別於2月9日、2月10日、2月18日都成功捕獲到達火星的軌道，不過目前全世界只有中、美兩國，有獨立自主的能力到達火星軌道上空。美國毅力號的火星車並且成功「立刻」降落到火星地面。

人們不禁要問，為什麼美國毅力號火星車可以「立刻」 降落到火星地面，而中國天問一號的火星車迄今還沒降落？這是因為要規避不必要的風險。蘇聯火星三號於1971年成功軟著陸火星但不到2分鐘就被燒毀，印度曼加里安號於2014年借助美國技術支援抵達火星軌道，硬著陸火星墜毀，大陸的銀河號火星探測器於2014年借助俄羅斯的運載火箭發生故障，根本未能升空，教訓歷歷在目。

美國憑藉其豐富的火星探測經驗積累，和強大的空間探索技術能力，才有「立刻」 降落到火星地面的能力，毅力號並且已傳回大量驚人的新資訊、圖像、影片，對人類貢獻重大。而大陸雖然想必做了大量的前期準備工作，對火星的環境和降落火星選址並無實際經驗，又受到西方的相關資訊封鎖，所以天問一號需要在火星軌道上對火星進行較長時間的觀測與儀器校正，預計將在5月降落火星。

2014年中國銀河號的發射時重約115公斤，這次的天問一號重約5000公斤，二者無論是在火星探測的科學範圍，或技術含量都天壤之別。天問一號含火星軌道巡迴器和著陸器與其火星車，而且採用了世界首創的集「繞（火星軌道巡迴）、落（降落火星地面）、回（帶火星地層的塵土樣本於2030年左右返回地球）」三大項目於一次火星任務，構思超前。

天問一號的火星著陸器與其火星車，都配置了包括高解析度相機、電磁儀、冰雪雷達等多項科學儀器、和火星著陸器與火星車之間通信的設備。除此之外，還另有全景相機、火星氣候與地理科學儀器、火星地表穿越雷達、以及火星土壤挖掘收藏、和著陸器升空到火星軌道的能力。

如果屆時成功，大陸的小學生將有機會於2030年左右在各地的科普博物館看到最新的月壤樣品，希望台灣的小學生也有同樣機會。（作者為太空工程師）