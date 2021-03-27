我很敬佩洪秀柱前主席的膽識，舉辦這樣一場頗有黨內路線辯論味道的論壇，讓我們可以盍各言爾志。我也敬佩洪主席的見識，了解到兩岸關係才是真正決定台灣一切問題的核心。的確，兩岸關係不妥善處理，台灣必然永無寧日。

兩岸關係既然這麼重要，但是很遺憾的，我們的政治人物卻始終不願意找出解決的方法，我們的社會對兩岸關係居然也同樣的集體弱智，除了使盡各種齜牙咧嘴的民粹語言，衝著對岸狂喊，卻沒有人願意真正冷靜下來，為台灣找出一條生路。民進黨就不去說它了，他們除了會在台獨的路上把台灣困死之外，實在不值得一提。在今天這個場合，我要說的則是本黨。

無庸置疑，「九二共識」對兩岸關係很重要，但是我高度懷疑，本黨的天王們對於「九二共議」的真正內容、功能、限制可能都不清楚。1987年政府開放民眾赴大陸探親後，兩岸開始民間互動，但是由於雙方政府敵意仍在，因此兩岸必須有一個最基本的政治互信才能讓民間平順的交流。

1992年達成的「九二共識」包括兩個共識，即雙方都堅持一個中國原則，都主張謀求國家統一。但是在「九二共識」中並沒有對一個中國的內涵，也就是沒有對兩岸政治定位問題達成共識，這也使得兩岸可以進行事務性的交流，但是在政治上仍然沒有解除敵對狀態。

如今擺在大家面前的一個問題是，本黨到底想不想讓兩岸從敵對走向和平。如果想要創造和平，本黨就該提出方法，不是嗎？但是，這30年來，本黨的主席中，除了連戰主席希望兩岸簽署和平協議，洪秀柱主席提出和平政綱，並主張要「深化九二共識」外，其他的黨主席與天王們，不是認為兩岸能夠交流就等於已經有了和平，或者就是假裝看不見問題，或對這個問題嗤之以鼻，甚而竟以此為由，把洪主席給換掉。其實我必須告訴各位，民進黨正好希望兩岸的敵對關係永遠不要解決，因為，敵對的兩岸關係，對於民進黨操弄「仇中」、「反中」與「台獨」更為有利。所以本黨天王不處理兩岸的敵對狀態，不能創造和平，不就等於是替民進黨當幫凶嗎？

尤有甚者，本黨的天王們，不僅不思考如何解決問題，反而只知道反覆宣示自己的立場，有的說「九二共識就是一中各表」，有的說，「九二共識是以中華民國憲法為基礎」，聽起來彷彿都有道理，但是請問，這樣的表述能解決問題嗎？宣示一下立場，就可以讓兩岸從敵對走向和平嗎？坦白說，當民進黨聽到本黨天王總是重複這些自言自語時，嘴角肯定會露出嘲諷的微笑！

更悲哀的是，當民進黨向美國一面倒時，黨內天王們卻只會把「經濟靠大陸，安全靠美國」的論調當成咒語，以為這種兩面騎牆的主張，就足以為台灣脫離困境，可以討得選民支持。然而任何有政治學基本常識的人都知道，政治與經濟可以分家嗎？經濟不也是屬於安全嗎？

另外，不可思議的是，黨內天王們還自以為，可以在美國與中國大陸之間玩平衡。現在大陸與美國的戰略對抗愈來愈劇烈，請問，誰可以在大陸與美國這個對抗的翹翹板上玩平衡遊戲呢？難道本黨天王們真有特技演員的本事嗎？或許本黨天王會說，那我們就完全跟隨美國吧，可是本黨舔美國，舔得過民進黨嗎？

我也希望本黨知道，兩岸關係是我們所有對外關係的基礎。有了和平的兩岸關係，對美、對歐、對日的對外關係才能對我們產生有利的加乘效果。如果兩岸敵對難題不能解決，兩岸不能和平發展，我們只能成為外國政府手上的一顆棋子，被利用、被糊弄或被犧牲。

我必須沉痛地指出，黨內有些人總是拿香跟著民進黨拜，他們總說要回應主流民意，然後告誡大家，沒有選票就拿不到政權，沒有政權就什麼都別談。然而這個論調的結果是什麼？看到了嗎？是越輸越慘，是輸到靈魂喪盡，黨不成黨。試問，我們創黨的理想，現在還剩下什麼？在目前本黨處於劣勢的狀況下，難道天王們還要用同樣的說詞，繼續糊弄大家嗎？

我想請問大家，如果要說，現在本黨在台灣最大的使命，應該是什麼？不就是為兩岸創造和平嗎？可是我們對得起本黨的這個使命嗎？

我還想請問大家，我們如何才能贏回政權？我們總是在想，必須找個最強的天王、必須團結才有可能贏。容我坦率說，或許在地方選舉中可以這麼想，但是在總統大選的結構中，藍綠的版圖已經變化了。天王、團結，固然重要，但是已經不足以讓本黨贏得大選了。下次2024年的大選，本黨必須要有智慧、清晰與前瞻的理念，與民進黨進行理念的對決，而非只是天王的較量。

用理念贏回中間理性選民，本黨才有機會贏得選舉，而這樣的贏，才不只是本黨的贏，更是台灣人民真正的贏。本黨必須在兩岸、歷史文化、身分認同、能源、軍公教退休金、社會公平正義等重大議題上提出自己的理念與路線，而其中最重要的當然就是兩岸。

因此，我要在這裡鄭重宣示，如果我能夠有幸當選本黨的主席，會立刻與對岸進行協商，談出一個有共識的和平備忘錄版本，並將此一版本交付全體黨員公決，獲取全黨的共識，然後將它作為本黨參與2024年大選的政見。屆時本黨的總統候選人必須遵照全黨共識，以這個共識的版本為主要政見，承諾在本黨重新取得執政權後，以這個版本為基礎，與對岸協商簽署和平協議。

大家都知道民進黨的台獨主張必然引發兩岸戰爭，因此在下次大選時，由全體選民來做一場「和平與戰爭」的選擇，我認為這將會是扭轉台灣所謂主流民意的唯一方式，也會是本黨再度取回執政權的唯一機會。否則，如果本黨還是在基本問題上因循拖延，還是在所謂主流民意的牽制下隨波逐流，那麼本黨終將會淪落為民進黨的尾巴政黨，淪為台灣政治的一個笑話！

以下是我對這份備忘錄原則的具體構想，這也是現在各位黨員同志們所認為的天王們，永遠都不可能給本黨的一條路線圖。關於這條路線圖，我當然不是臨時起意，而是這幾十年來，以十幾部著作構成的心血結晶。容我告訴各位，大家所熟知的美國智庫卜睿哲先生，曾經在他的著作中推崇了我的觀點，大陸許多重要的智庫學者，也給了很高的評價，現在大陸的王毅部長在任職國台辦主任期間，也曾邀請我去大陸外交部專題演講我的見解。

但非常遺憾的是，由於本黨天王各有立場與盤算，所以連想了解的興趣都沒有。以後我會公布我所擬的兩岸和平備忘錄全文，在這裡，我先陳述其基本原則，而這也就是我的兩岸主張。

我兩岸主張的最基本依據，就是中華民國憲法，但是我不會像其他天王一樣，只把這部憲法拿來當作防禦的工具或迴避的說辭，而是要拿來作為和對岸協商的基礎。我們的憲法是一部以「整個中國」為主權範圍的憲法，與對岸憲法所規範的主權範圍大致重疊，因此，對整個中國的主權來說，它包含大陸與台灣在內，兩岸都是整個中國的一部分。由於兩岸的主權是重疊的，因此，基於各自憲法的義務，雙方都應不容許分裂整個中國的主權。

然而目前在整個中國的主權下，分別存在著兩個政府，我認為這兩個政府是相互平等的憲政秩序實體，因此我們要向對岸提出，在彼此保證不分裂整個中國主權的前提下，應相互接受對方政府為平等的憲政秩序實體。兩岸「分治不分裂」，是我對兩岸定位的基本看法。

我主張依據「分治不分裂」的兩岸定位，與大陸協商簽署和平協議，同時在和平協議有效的前提下，彼此保證不向對方使用武力。

此外，兩岸在國際上也應採取相互尊重與合作的原則，共同維護「整個中國」主權的完整與對方的利益。對於國際政府間組織，我方不挑戰大陸，但在和平協議有效的前提下，大陸也必須接受我們至少以觀察員身份參加，以代表台灣；或者採行「兩岸三席」的方式處理，也就是，一席代表台灣、一席代表大陸，一席代表「整個中國」。如此一來，也就徹底解決了我們最關切的武力犯台與國際參與的問題。

如果兩岸能夠達成上述協議，兩岸可以有和平，我們在國際組織就會有空間，對我們當然是有百利而無一害，而且「不分裂整個中國」的承諾也是基於我們的憲法義務，而不是政治妥協，當然更不是投降。

同時，基於我們憲法的另一個義務，也就是「終極統一」的義務，我也主張，由於現實上兩岸統一實在不是一蹴可幾的，因此在兩岸終將走向統一的漫長過程中，兩岸可以先經過一段「統合」的過程，透過兩岸成立各種共同體，來學習相處之道，例如可以成立中華文化共同體，食品安全共同體、南海共同體等機制，並逐漸在異中求同。我認為以上「和平」與「統合」的「和合」路徑，才是真正能夠為台灣及兩岸關係帶來更美好未來的一條道路。

各位朋友，如果中國國民黨還是原汁原味的中國國民黨，我們就不能忘記貫徹總理與總裁堅持三民主義與憲法所追求的目標。和平是兩岸關係的最高價值，和平可以使台灣壯大，和平可以使兩岸共榮共利，和平也可以為中華民族振興提供最大動力，當然值得我們義無反顧的追求。

我一路走來，不屈不撓，雖然艱難，但為兩岸創造和平，雖千萬人而吾往矣，我也將以上面所說的兩岸主張，作為我重振本黨黨魂與精神的核心，雖九死而無悔！（本文為作者參加國民黨前主席洪秀柱舉辦的「護憲保台論壇」的發言。作者為孫文學校總校長）