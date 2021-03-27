美中2加2阿拉斯加會晤以互嗆式開場震驚世人，中共中央外事辦主任楊潔篪16分鐘的強硬講話令人印象深刻。中國社會的反應尤其強烈，「中國人不吃這一套」、「美國沒有資格居高臨下同中國說話」的「金句」甚至被製成T衫上架販售。

阿拉斯加會晤後，中國對外姿態有全面轉趨強硬的跡象。3月22日，歐盟外長以侵犯新疆穆斯林少數民族人權為由，對4名中國官員及1實體祭出制裁。中國迅速反制，宣布反制裁歐洲10人和4實體，包括多名歐洲議會議員、智庫和學者。

不僅如此，3月24日中國國務院新聞辦公室還首度發表《2020年美國侵犯人權報告》，就種族主義、貧富不均與應對新冠疫情的失策提出質疑。批評美國「不僅自身疫情失控，而且與之相伴的還有政治失序、種族衝突、社會撕裂」。

幾乎是同一時間，中國官媒將去年10月，瑞典服裝品牌H&M因「人權問題」將不會採用來自新疆產品或原材料的官網聲明翻了出來，強調「一邊賺中國的錢一邊使壞，該掂量掂量了」，因而引發中國網友抵制，各電商網站紛紛將其商品下架。

這是刻意行動。去年10月的事為何當時不講，現在才說？這顯示中國應對美國的激烈競爭已開始轉守為攻，從外交、價值觀、商務等領域全面反擊。然而，強硬姿態固然會得到民族主義的歡呼，卻可能遭到反作用力的傷害。歐洲議會已宣布取消對《中歐全面投資協定》的審議，多國還召見中國大使抗議。歐洲即有學者認為，這是中國外交上的戰略錯誤，可能將原本在美中競爭中不願選邊的歐洲推向華盛頓。

中國是否戰略錯誤，要看事態的可能演變。我們先梳理這一輪美中的戰略互動。

3月22日，林布肯出訪歐洲，歐盟、美國、加拿大、英國、澳洲、紐西蘭即同時以人權為由，宣布對新疆官員實施制裁或譴責。對美國來說，這或許就是拜登所謂「聯合盟邦抗中」的起手式。中國第一時間即宣布對歐盟反制裁，顯然也是一張準備已久的牌，等歐盟出手就立刻回擊。

不過這張牌大了些，出乎歐洲人意料之外。對歐盟來說，制裁新疆官員只是個醞釀已久的「象徵性舉動」。

歐盟去年底通過「全球人權制裁機制」（global human rights sanctions regime），即所謂歐洲版《馬格尼茨基法案》（Magnitsky Act），當時即宣布，首批制裁名單將於2021年第一季結束前落實。因而制裁名單除了中國新疆官員外還包括俄羅斯、緬甸等國的侵害人權者。宣布時機只是配合美國國務卿的到訪，一方面給拜登政府面子製造抗中業績，二方面也不致失去自主性，堪稱兩全其美。

不過對中國來說，這就是所謂「基於規則」的國際秩序。美國與歐盟憑什麼自訂規則對其他國家指指點點，當「人權教師爺」？楊潔篪16分鐘的講話很清楚，中國遵循的是以聯合國為中心，以國際法為基礎的國際秩序，而不是一小部分國家所倡導的「基於規則」的國際秩序。

只是這麼大動作反制，難道中國真不怕得罪歐洲？讓歐盟原本配合演出的操作變成玩真的？或許正相反，中國就是擔心此時不強硬表態，歐盟在美國持續施壓下真的加入美國陣線聯合抗中，或者人權議題持續發酵，讓新疆棉業受到真正傷害。

戰略分析要從理論與邏輯切入，不能只看文獻或表象。就理論來說，美國與歐盟雖然都強調「價值觀」外交，但國際關係教科書講得很清楚，國際行為本質是現實主義，而不是理想主義。簡單來說，就是操作胡蘿蔔與棒子，以利誘或威脅驅動對手。

記得美國最初發動全球封殺華為5G的時候，歐洲國家包括英國在內原本都拒絕，但美國不斷施壓，對英國甚至威脅將取消F-35部署，並將英國排除於「五眼聯盟」的情報分享之外。當時中國並沒有採取足夠行動反施壓或提供胡蘿蔔利誘，結果英國擋不住美國壓力，不僅接受排除華為，中英關係還因香港問題而迅速惡化，徹底顛覆原本號稱的「黃金時代」。

然而，拜登不是說「美國回來了」，難道還會像川普一樣施壓盟邦嗎？

很遺憾，是的。政黨雖輪替，美國的利益不變。這次布林肯歐洲行仍然和前川普政府一樣施壓德國，要求停止俄羅斯輸往德國的北溪2號天然氣管道專案，並表示不排除對德國採取制裁措施。因為美國擔心輸氣管道完工後歐洲對俄羅斯能源的依賴過高，還影響美國頁岩油在歐洲的銷售前景。雖然這段長達1,230公里的輸氣管線已完成90%，美國仍堅持德國撤銷。

對美國來說，盟邦就好像交響樂團，美國回來是當指揮，歐盟要配合演出才能應付中國與俄羅斯所帶來的威脅。3月24日布林肯在布魯塞爾的演說，雖然表示美國不會強迫盟邦選邊站，盟友可以在行得通的情況下與中國合作，但他提到的例子是氣候變遷。

因此，中國高調的反制裁，將可提供歐洲國家拒絕美國的藉口。中國這次傳遞的訊息很明確：配合美國制裁中國，就要付出代價。因而當一項聯合行動符合美國利益但不符合歐洲時，「中國將反制」或許可以成為歐洲討價還價的籌碼。

至於《中歐全面投資協定》的停止審議，中國或許不會那麼擔心。因為如果這協議符合歐洲產業界利益，歐洲業者自然會發動遊說。中國去年外商直接投資（FDI）已超越美國成為全球第一，今年前兩個月累計再年增34.24%。強大的市場吸引力是中國自信的來源。

其次，中國這次在新疆人權議題上借題發揮，高調反制，有部分理由是新疆人權其實並不是中國真正的弱點。

新疆並不是限制旅行的地區，政策上反而是發展觀光，歡迎旅遊，包括外國人。2019年新疆接待中外遊客2億多人次，旅遊收入超過3400億元人民幣。網路上有許多新疆美食、旅遊甚至機械採棉的視頻。也有長住中國的西方人拍視頻批駁西方媒體的偏見。中國演藝圈很紅的「新疆四美」都是維吾爾族。中國人民的新疆經驗，並不是美國指控的「種族滅絕」或血汗棉花。

因此，中國社會主流觀點會認為，美國指控新疆人權、打壓新疆棉業，只是遏制中國崛起的藉口，就好像以國家安全打壓華為、中芯國際、小米、大疆…等中國高科技企業一樣，就是不想讓中國人過更好的日子。這種感覺隨著美中競爭激烈而愈趨強烈。這是為何楊潔篪的強硬講話會引起中國社會的巨大反響，也是中國外交部發言人華春瑩會說：「中國人民是惹不得的，如果惹翻了，是不好辦」的原因。

這也就是說，如果美國競爭戰略的目標，是要區分中國與中共，讓中國人民反對中共領導，那麼在新疆人權議題上的操作效果，是恰恰相反。中國當然要抓住這機會，高調反制。除非美國競爭對象是概念上包括中國人民在內的整個中國，不過這可能會讓美國反亞裔的情況進一步惡化；否則，戰略錯誤的可能是美國這一邊。

（作者為台灣國際戰略學會執行長）