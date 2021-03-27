新疆棉花事件愈演愈烈，多個國際大品牌遭到大陸網友抵制。圖為新疆沙雅縣古勒巴格鎮，大型採棉機正在進行機械化採摘。（中新社）

針對新疆人權議題，美國對中國大陸發動國際制裁，譴責中國在新疆違反人權的舉措為「種族滅絕」，同時國際多家時尚服裝公司發起禁用新疆棉花的舉措，一時之間，新疆維吾爾族議題成了國際新顯學。不過，對新疆問題毫無研究的蔡政府，方向都沒搞清楚，就跟著人家喊燒，也不怕火燒到自己屁股。

首先是若干港台藝人表態支持新疆棉，這事不干政府鳥事。但是行政院長蘇貞昌卻立即膝射反應表示，有些人不知輕重，不知人權重要。文化部長李永得也跟著喊，叫這些藝人不要為侵犯人權行為背書。經濟部長王美花還說不排除跟進國際作為。

大陸外交部發言人華春瑩在回應此事時，首先放了一段視頻，在網路瘋傳。前美國國務卿鮑威爾辦公室主任陸軍上校勞倫斯，揭發中情局在阿富汗駐軍的目的，是藉維吾爾人製造動亂，要遏制中國發展。華春瑩還舉美國捏造事實，出兵伊拉克和敘利亞，她喊話「美國導演的這齣戲該落幕了」。

新疆是個旅遊勝地，每年大約有2億遊客，雖然有東突厥斯坦的分離主義出現，但中國大陸的政策從來就是懷柔，美國「種族滅絕」的指控太沉重，而且沒有實質的根據向世人展示，目的就是搞國際組合拳，打壓中國大陸的崛起。

蔡政府應該非常清楚美國的目的，卻甘於做馬前卒。蔡政府要親美反中，人民無可奈何，鳳梨不能出口，還要擔心害怕老共飛機在頭頂亂飛。

況且，蔡政府也不看看自己的人權做得如何，成立黨產會，沒收民間團體的財產，藉NCC打壓媒體、關閉電視台，有重視人權嗎？今天卻管起藝人，要他們注重人權。管管自己吧！