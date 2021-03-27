新疆棉風波爆發後，遭到大陸消費者抵制拒買的國際品牌，股價紛紛下跌，國際品牌在中國的最大成衣代工廠，股價下挫25%，台灣紡織代工廠股價普遍上揚；鞋業代工廠股價也齊漲。台灣某媒體老闆兼所謂財經專家因此爽喊：「又創造了台灣供應鏈一次機會！」

財經專家的邏輯很奇怪。供應鏈能移轉，消費市場能取代嗎？即使生產基地、供應鏈都移轉到東南亞，全球最大市場的消費者持續抵制，替代的市場在哪裡？

為國際品牌代工的，多有台灣廠商，國際品牌遭抵制，台灣代工廠商不受傷？代工廠商將生產基地、供應鏈移出大陸，需時多久？已在東南亞的生產基地、供應鏈能及時接手擴產嗎？

原來使用新疆棉的廠商，因上游國際品牌拒用，一時三刻去哪裡找原料來源？生產原料交易簽的都是長期合約，哪裡可以在現貨市場補貨？況且，棉花屬農作物有季節性，如何憑空產出？

國際品牌倏然失去幾十億、幾百億的大陸市場，還沒等到供應鏈轉移，搞不好就已經「壽終正寢」了。下游的台灣代工廠還能等到春天？財經專家胡言亂語後又誇獎遭抵制的國際品牌，說它們「堅持普世價值，默默承擔，沒有人跳出來罵政府，…不是他們不愛錢，而是遵守信奉的普世價值。」

既然要談普世價值，那咱們就來談談「拯救地球」這個普世價值吧！

2018 年，《遠見雜誌》的調查報導《新地球殺手》指出：台灣2300萬人平均每分鐘丟掉438件衣服，全球都有類似現象，最大元凶就是「快時尚」。咱們就只有一具臭皮囊，究竟需要多少衣服呢？快時尚的興起，讓衣服變成廉價的可拋棄式物品，人人大量買入各種不需要的衣物，然後，又將大量沒穿幾次、甚至根本沒穿過的衣服，扔進回收箱，扔進焚化爐。

另一方面，廉價、快速而大量消費的快時尚，也浪費了大量的水資源、森林資源以及石化原料，汙染了環境，也加速了地球的死亡節奏。

這次，遭到大陸消費者抵制的國際品牌，如H&M，Uniqlo等，正是快時尚的重要廠商，基於拯救地球的普世價值，抵制拒買他們的產品，不也是堅持普世價值嗎？

事實上，很多信息已經證實，這事兒與「勞動人權」、還是什麼自由民主的「普世價值」根本無關，不過就是利用政治宣傳遂行商業鬥爭，利用商業鬥爭達到政治目的醜陋技倆罷了！對財經專家而言，藉機帶風向、表忠心，順便炒作個股股價，或許才是銘記在心的「普世價值」呢！（作者為資深媒體人）